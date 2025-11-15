Кривбасс победил Киев-Баскет в Суперлиге
Легионеры Кривбаса принесли победу
около 15 часов назад
В Николаеве в Суперлиге Кривбасс обыграл Киев-Баскет со счётом 75:69, нанеся киевлянам второе поражение в сезоне.
Матч начался с постоянной смены лидера, но в начале третьей четверти Кривбасс сделал рывок и вышел вперёд на +12.
Киев-Баскет ответил, сравняв счёт, но четвёртая четверть стала решающей: Кривбасс начал её 12:0, восстановив комфортное преимущество.
За 100 секунд до конца криворожцы вели +14. Киев-Баскет сократил отставание, но не спасся. Бублик получил повреждение в концовке и покинул площадку с помощью.
Победу Кривбассу принесли легионеры: Зак Пикок — 24 очка + 9 подборов, Тревис Хилл — 20 очков, новичок Джелейн Далкорт — 18 очков. У Киев-Баскета лидировал Денис Клевзуник с 18 очками.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Кривбасс — Киев-Баскет 75:69 (17:14, 15:11, 16:23, 27:21)
Кривбасс: Хилл 20 + 7 подборов, Скира 0 + 9 подборов, Пикок 24 + 9 подборов, Бибиков 4, Водолазский 5 – старт; Далкот 18, Триколенко 2, Бречка 2, Мельник 0
Киев-Баскет: Бублик 13 + 5 подборов, Сушкин 6 + 7 подборов, Смитюх 7, Клевзуник 18 + 7 подборов, Сандул 2 + 9 подборов – старт; Романица 12, Карпюк 6 + 5 подборов, Малич 3, Колаволе 2, Рыжков 0