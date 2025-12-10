Кубок НБА. Орландо и Нью-Йорк одержали победы в четвертьфиналах
Проиграли в этих матчах Майами и Торонто
около 1 часа назад
Кубок НБА. 1/4 финала. Восток
Орландо – Майами 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25)
Орландо: Бейн 37, Саггс 20, Банкеро 18 + 7 подборов, Картер 14 + 10 подборов, Блек 10 + 7 передач – старт; да Силва 11 + 7 подборов, Битадзе 7, Айзек 0, Джонс 0.
Майами: Пауэлл 21 + 7 подборов, Хирро 20 + 7 подборов, Уиггинс 19, Адебайо 19 + 8 подборов, Митчелл 11 + 9 передач – старт; Хакес 10, Уэйр 4, Смит 2, Ларсон 2, Фонтеккйо 0.
Торонто – Нью-Йорк 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23)
Торонто: Ингрэм 31 + 6 передач, Шед 18 + 8 передач, Барнс 13, Пелтль 10 + 9 подборов, Агбаджи 3 – старт; Волтер 13, Мюррей-Бойлс 6, Мобо 3, Мамукелашвили 2, Лоусон 2, Темпл 0, Дик 0, Хепберн 0, Мартин 0.
Нью-Йорк: Брансон 35, Харт 21, Бриджес 15, Таунс 14 + 16 подборов, Ануноби 13 – старт; Кларксон 12, Маккалар 3, Робинсон 2, Колек 2, Хукпорти 0, Ябуселе 0, Диавара 0, Эвбуомван 0.