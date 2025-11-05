Олег Гончар

Украинский центровой Алексей Лень приближается к дебюту в мадридском Реале, сообщает AS Baloncesto.

32-летний игрок может выйти на паркет в ключевом матче Евролиги против Барселоны в 9-м туре, запланированном на пятницу.

Лень уже провел три тренировки с новыми партнерами, постепенно адаптируясь к европейскому стилю после 14 лет в НБА.

Для официального участия в турнире ему остается пройти регистрацию в Евролиге. Если всё удастся, это станет идеальным стартом.

Реал ранее усилил состав Ленем, заменив ангольского центрового Бруно Фернандо.

Прошлый сезон Лень провел в Лос-Анджелес Лейкерс: 1,6 очка, 2,1 подборы, 0,8 асиста и 0,5 блок-шота за 47 матчей. В сентябре заключил контракт Exhibit 9 с Нью-Йорком, но клуб отчислил его.