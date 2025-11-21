Олег Гончар

32-летний украинский центровой мадридского Реала Алексей Лень пропустил матч Евролиги против литовского Жальгириса.

Причина отсутствия игрока - травма правой ноги, которую он получил ранее.

Лень дебютировал за мадридский клуб 7 ноября в "эль класико" с Барселоной (101:92), где провел 12 минут и набрал 4 очка. С тех пор сыграл еще два матча, но травма заставила его пропустить игру с Бильбао в чемпионате 16 ноября, где Реал победил 89:78.

Прошлый сезон Лень провел в Сакраменто и Лейкерс. В сентябре 2025-го он подписал Contract 9 с Нью-Йорк Никс, но клуб отчислил украинца, и Лень перешел в Реал.