Лейкерс без шансов уступил Шарлотт, Голден Стейт одолел Нью-Йорк, победа Сан-Антонио
Юта проиграла Далласу, Оклахома уверенно обыграла Хьюстон
около 5 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Мемфис — 118:111 (23:39, 35:28, 26:12, 34:32)
Орландо: Банкеро 26 + 13 подборов, Блэк 21 + 7 передач, Ф. Вагнер 18 + 9 подборов, Бейн 13, Картер 9 – старт; Пенда 9, да Силва 8, М. Вагнер 7, Битадзе 5, Джонс 2.
Мемфис: Джарен Джексон 30, Кауард 17, Спенсер 7 + 7 подборов + 11 передач, Лендейл 6, Уэллс 2 – старт; Альдама 18, Джексон 15, В. Вильямс 10, Кончар 6 + 8 подборов, Колдуэлл-Поуп 0.
Детройт – Финикс — 108:105 (23:32, 33:31, 33:27, 19:15)
Детройт: Д. Робинсон 19, Харрис 16 + 7 подборов + 5 перехватов, Дюрэн 16 + 18 подборов, Каннингем 10 + 11 передач + 5 потерь, Томпсон 5 – старт; Айви 15, Холланд 11 + 9 подборов + 5 потерь, Грин 5, Дженкинс 5, Стюарт 4, Леверт 2.
Финикс: Аллен 33, Гиллеспи 18 + 6 передач, Брукс 16, О’Нил 11 + 7 подборов + 7 передач, Вильямс 5 + 4 блок-шота – старт; Игодаро 10 + 6 перехватов, Гудвин 7 + 12 подборов, Данн 5, Ливерс 0, Флеминг 0.
Оклахома-Сити – Хьюстон — 111:91 (21:19, 34:29, 22:27, 34:16)
Хьюстон: Дюрант 19 + 7 подборов, Смит 17 + 10 подборов + 5 потерь, Шенгюн 14 + 13 подборов + 5 потерь, Томпсон 13 + 9 подборов, Окоги 5 – старт; Шеппард 7, Адамс 6 + 11 подборов, Дэвисон 5, Грин 3, Тейт 2, А. Холидей 0.
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 20 + 5 потерь, Холмгрен 18 + 9 подборов + 4 блок-шота, Дорт 13, Джейлен Вильямс 6 + 10 передач, Виггинс 5 – старт; Митчелл 17, Уоллес 8, К. Вильямс 7, Джо 6, Джейлин Вильямс 6, Карузо 5, Янгблад 0, Дженг 0.
Майами – Бостон — 114:119 (36:25, 28:29, 29:29, 21:36)
Майами: Пауэлл 26, Хирро 22, Адебайо 22, Виггинс 16 + 8 подборов, Ларссон 7 – старт; Якучионис 12 + 8 передач, Уэйр 3, Йович 3, Фонтеккио 3, Смит 0.
Бостон: Браун 27 + 7 подборов + 5 потерь, Хаузер 17, Кета 9 + 9 подборов, Уайт 8, Притчард 2 + 8 передач – старт; Саймонс 39, Гарза 11, Уолш 4 + 8 подборов, Гонсалез 2, Шайерман 0.
Сан-Антонио – Милуоки — 119:101 (31:27, 35:26, 40:16, 13:32)
Сан-Антонио: Вембаньяма 22 + 10 подборов, Касл 19 + 10 передач, Фокс 18, Шемпени 13 + 11 подборов, Барнс 6 – старт; Харпер 13, Корнет 10, К. Джонсон 7 + 8 подборов, Олиник 4, Уотерс 3, Сохан 2, Брайан 2, Маклафлин 0.
Милуоки: Я. Адетокумбо 21, Роллинз 6 + 7 подборов + 7 передач, Грин 6, Тернер 5, Портер 0 – старт; Кузма 18, Портис 13, Коффи 7, Джексон 7, Энтони 7, Трент 3, Г. Харрис 3, Нэнс 2, Т. Адетокумбо 2, Симс 1.
Даллас – Юта — 144:122 (35:24, 35:26, 42:29, 32:43)
Даллас: Маршалл 22, Харди 19, Вильямс 18, Калеб Мартин 14 + 6 передач, Пауэлл 6 + 7 подборов – старт; Томпсон 26 + 6 передач, Робинсон-Эрл 12 + 7 подборов, Сиссе 10 + 13 подборов, Келли 9, Немхард 8 + 10 передач.
Юта: Джордж 17, Бейли 15, Вильямс 13, Колльер 10 + 12 передач, Филиповский 8 – старт; Сенсабо 27, Клейтон 15 + 7 передач, Андерсон 12 + 6 передач, Хендрикс 5.
Голден Стейт – Нью-Йорк — 126:113 (30:35, 32:24, 37:28, 27:26)
Голден Стейт: Батлер 32 + 8 подборов, Карри 27 + 7 передач, Мууди 21, Др. Грин 6, Пост 5 – старт; Подземски 19, Мелтон 5, Хорфорд 5, Сантос 3, Ричард 3, Пейтон II 0, Спенсер 0.
Нью-Йорк: Макбрайд 25 + 6 передач, Ануноби 25, Бриджес 21, Таунс 17 + 20 подборов, Харт 5 + 10 передач – старт; Кларксон 11, Шамет 6, Дадье 2, Хукпорти 1, Ябуселе 0, Маккалар 0, Диавара 0, Колек 0.
Портленд – Атланта — 117:101 (33:25, 21:31, 34:31, 29:14)
Портленд: Шарп 24 + 9 подборов + 5 потерь, Холидей 12, Камара 11, Клинган 9 + 12 подборов, Сиссоко 6 – старт; Грант 16, Рупер 13, Лав 12, Рит 8, Р. Вильямс 6 + 11 подборов.
Атланта: Оконгву 26 + 9 подборов, Джонсон 12 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь, Александер-Уокер 11 + 7 передач, Дэниелс 10, Крейчи 8 – старт; Макколлум 20, Гуйе 6, Кеннард 5, Киспер 3.
Лейкерс – Шарлотт — 117:135 (39:30, 16:34, 38:40, 24:31)
Лейкерс: Дончич 39, Джеймс 29 + 9 подборов + 7 передач, Ларевия 18, Эйтон 12, Смарт 10 – старт; Вандербилт 6, Хатимура 3, Джеймс-младший 0, Винсент 0, Кнехт 0, Тимми 0, Бафкин 0, Смит 0.
Шарлотт: Болл 30 + 11 передач, Миллер 26, Бриджес 25 + 8 подборов, Книппел 19 + 7 подборов, Диабате 8 – старт; Колкбреннер 9, Джеймс 9 + 8 подборов, Секстон 6, Г. Вильямс 3, Грин 0, Коннотон 0, Салон 0.
