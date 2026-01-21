Лейкерс обыграл Денвер, Сан-Антонио уступил Хьюстон, поражение Голден Стэйт
Юта выиграла у Миннесоты, Майами победило Сакраменто
1 день назад
НБА. Регулярный чемпионат
Филадельфия – Финикс 110:116 (30:27, 23:30, 31:40, 26:19)
Филадельфия: Эджкомб 25 + 7 подборов, Убре 21, Макси 20 + 7 передач, Барлоу 8, Драммонд 8 + 15 подборов – старт; Граймс 12, Бона 11 + 10 подборов, Эдвардс 5, Уокер 0, Вотфорд 0.
Финикс: Букер 27 + 6 потерь, Гиллеспи 12, О’Нил 9, Брукс 6, Вильямс 4 + 9 подборов + 5 потерь – старт; Аллен 16 + 6 передач, Гудвин 16, Грин 12, Игодаро 12, Данн 2.
Чикаго – Клипперс 138:110 (25:30, 45:19, 32:34, 36:27)
Чикаго: Уайт 27 + 6 передач, Бузелис 21, Вучевич 19 + 8 подборов, Смит 10 + 9 подборов, Окоро 2 – старт; Досунму 18, Джонс 15 + 8 подборов + 10 передач, Хертер 14 + 7 передач, Терри 9, Картер 3, Филлипе 0, Олбрич 0.
Клипперс: Харден 24 + 6 передач + 6 потерь, Коллинз 23, Зубац 12 + 11 подборов, Сандерс 8, Данн 4 + 6 передач – старт; Миллер 12, Вашингтон 11, Кристи 7, Недерхойзер 4, Браун 3, Болдвин 2, Б. Лопес 0, Батюм 0.
Хьюстон – Сан-Антонио 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)
Хьюстон: Шенгюн 20 + 13 подборов + 9 передач, Дюрант 18 + 7 передач, Смит 17, Томпсон 16 + 10 подборов + 6 передач, Окоги 5 – старт; Шеппард 21, Капела 6, Исон 6, Финни-Смит 2.
Сан-Антонио: Шампени 27 + 8 подборов, Фокс 14, Вембаньяма 14 + 10 подборов, Касл 13 + 7 подборов + 8 передач, Барнс 6 – старт; К. Джонсон 12, Харпер 8, Корнет 8, Браян 4.
Юта – Миннесота 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26)
Юта: Джордж 43 + 6 потерь, Бейли 20, Нуркич 16 + 18 подборов + 10 передач, Вильямс 8, Михайлюк 4 – старт; Колльер 18 + 10 передач, Филипп 11 + 8 подборов, Клейтон 5, Андерсон 2.
Миннесота: Эдвардс 38 + 8 подборов, Рэндл 19, Макдэниелс 18 + 6 передач + 5 потерь, Дивинченцо 15 + 8 передач, Гобер 11 + 10 подборов + 4 блок-шота – старт; Рид 13 + 9 подборов, Кларк 4, Беранже 4, Хайленд 0, Конли 0.
Голден Стейт – Торонто 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37)
Голден Стейт: Карри 16, Пост 12 + 7 подборов, Подземски 11, Муди 10, Др. Грин 6 + 7 подборов – старт; Гилд 25, Куминга 20, Пейтон II 9, Спенсер 9, Мелтон 6 + 5 потерь, Сантос 3, Леонс 0, Джексон-Дэвис 0, Ричард 0, Краер 0.
Торонто: Куикли 40 + 9 передач, Барнс 26 + 7 подборов + 11 передач, Ингрэм 24, Дик 10, Шедд 8 + 8 передач – старт; Мамукелашвили 14 + 12 подборов, Баттл 9, Лоусон 6, Агбаджи 4, Мобо 2, Мартин 2, Темпл 0.
Сакраменто – Майами 117:130 (25:32, 39:45, 25:23, 28:30)
Сакраменто: Дерозан 23, Уэстбрук 22 + 7 передач + 6 потерь, Лавин 18, Рейно 7 + 8 подборов, Ачиува 6 – старт; Монк 18, Клиффорд 9, Сабонис 6 + 10 подборов, Шредер 4, Кардуэлл 4 + 12 подборов.
Майами: Адебайо 25 + 7 подборов, Пауэлл 22, Виггинс 19, Ларссон 16 + 9 передач, Митчелл 6 + 7 передач – старт; Фонтеккьо 15 + 7 подборов, Хакес 13 + 9 подборов, Йович 8, Гарднер 5, Якучионис 1.
Денвер – Лейкерс 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)
Денвер: Дж.Мюррей 28 + 11 передач, Вотсон 18, Гордон 18, Джонс 16, Пикетт 7 – старт; Хардуэй 10, Ннаджи 6, Б. Браун 4.
Лейкерс: Дончич 38 + 13 подборов + 10 передач, Джеймс 19 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь, Смарт 15, Ларевиа 7, Эйтон 4 + 8 подборов – старт; Хейс 9, Тимми 9, Хатимура 9, Винсент 5, Вандербилт 0.