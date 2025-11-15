Лейкерс обыграли Новый Орлеан, Хьюстон не оставил шансов Портленду, Голден Стэйт победил Сан-Антонио.
Никс выиграли у Майами, Миннесота оказалась сильнее Сакраменто
около 7 часов назад
НБА. Внутрішньосезонний турнір
Схід, група B
Орландо – Бруклін 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)
Орландо: Ф. Вагнер (25), да Силва (22 + 9 подборов), Бейн (19), Саггс (14 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Картер (7) — старт; Битадзе (6 + 8 подборов), Ховард (6), Айзек (4), Блек (2), Кейн (0), Джонс (0).
Бруклин: Портер (24 + 11 подборов + 7 передач), Клакстон (13), Мэнн (12), Клауни (12), Дёмин (8) — старт; З. Вильямс (15), Пауэлл (6), Шарп (4), Мартин (4).
Детройт – Филадельфия 114:105 (28:27, 35:27, 25:36, 26:15)
Детройт: Грин (21 + 9 подборов), Дженкинс (19 + 8 передач), Д. Робинсон (15), Рид (10 + 8 подборов), Холланд (9) — старт; Стюарт (14 + 7 подборов), Леверт (14 + 6 передач), Ланир (6), Мур (4), Клинтман (2).
Филадельфия: Макси (31 + 7 подборов), Эджкомб (18 + 7 подборов), Драммонд (12 + 11 подборов), Вотфорд (5), Убре (3) — старт; Эдвардс (13), Барлоу (10 + 8 подборов), Граймс (9), Бона (2), Уокер (2).
Турнирная таблица:
Детройт — 2-0
Орландо — 2-0
Бостон — 1-1
Бруклин — 0-2
Филадельфия — 0-2
Схід, група C
Нью-Йорк – Майами 140:132 (32:35, 46:33, 32:36, 30:28)
Нью-Йорк: Таунс (39 + 11 подборов), Бриджес (15 + 7 перехватов), Макбрайд (9), Ануноби (2), Робинсон (0 + 10 подборов) — старт; Шамет (36), Кларксон (24), Харт (12 + 12 подборов + 10 передач), Ябуселе (3), Хукпорти (0).
Майами: Пауэлл (38), Виггинс (15 + 7 подборов), Веир (15 + 10 подборов), Ларссон (14), Митчелл (11 + 11 передач) — старт; Хакес (23 + 9 подборов + 7 передач), Фонтеккйо (9), Смит (4), Йович (3), Джонсон (0).
Милуоки – Шарлотт 147:134 OT (34:33, 27:36, 42:29, 26:31, 18:5)
Милуоки: Кузьма (29 + 10 подборов), Я. Адетокумбо (25 + 7 подборов + 18 передач + 7 потерь), Роллинз (20 + 8 подборов), Тернер (18), Грин (13) — старт; Портис (12), Г. Харрис (10), Энтони (10), Трент (8), Симс (2), Джексон (0), Сирс (0).
Шарлотт: Бриджес (32 + 7 подборов), Книппел (32), Болл (16 + 10 передач), Диабате (15 + 11 подборов), Джеймс (12 + 7 подборов + 5 перехватов) — старт; Секстон (14), Мэнн (9 + 7 подборов + 7 передач), Пламли (4), Ривз (0), Коннотон (0).
Турнирное положение:
Милуоки — 2-0
Майами — 1-1
Чикаго — 1-1
Нью-Йорк — 1-1
Шарлотт — 0-2
Захід, група A
Миннесота – Сакраменто 124:110 (35:30, 26:31, 31:30, 32:19)
Миннесота: Эдвардс (30), Рэндл (26 + 11 подборов), Дивинченцо (20), Макдэниелс (13), Гобер (11 + 8 подборов) — старт; Рид (12 + 12 подборов), Конли (6), Кларк (5), Миллер (1), Хайленд (0), Джузенг (0), Беранже (0), Диллинхем (0).
Сакраменто: Сабонис (34 + 11 подборов), Лавин (25), Вестбрук (13+ 10 подборов + 14 передач + 6 потерь), Дерозан (6), Ачиува (4) — старт; Шрёдер (14 + 6 передач), Эллис (9), Юбэнкс (5), Монк (0), Клиффорд (0).
Турнирное положение:
Миннесота — 2-0
Финикс — 1-0
Оклахома — 1-0
Сакраменто — 0-2
Юта — 0-2
Запад, группа B
Новый Орлеан – Лейкерс 104:118 (25:35, 27:30, 25:30, 27:23)
Новый Орлеан: Мёрфи (35 + 7 подборов + 6 потерь), Фирс (19 + 7 перехватов), Джонс (13), Бэй (11 + 7 подборов + 7 передач), Луни (2) — старт; Квин (9 + 10 подборов + 5 потерь), Альварадо (8), Маткович (4), Хоукинс (3), Мисси (0), Пиви (0).
Лейкерс: Ривз (31 + 7 передач), Дончич (24 + 7 подборов + 12 передач), Эйтон (20 + 16 подборов), Хачимура (14), Смарт (13) — старт; Ларевия (6), Кнехт (5), Вандербилт (3), Хэйс (2).
Даллас – Клипперс 127:133 OT (31:34, 24:28, 31:31, 28:21, 9:9, 4:10)
Даллас: Маршалл (28 + 8 подборов), Флегг (16), Кристи (10 + 7 подборов), Геффорд (10 + 8 подборов), Уильямс (7) — старт; Рассел (28 + 7 потерь), Томпсон (13), Сиссе (9), Лайвли (4), Калеб Мартин (2).
Клипперс: Харден (41 + 14 подборов + 11 передач), Зубац (27 + 11 подборов + 5 потерь), Д. Джонс (15), Данн (9), Коллинз (8) — старт; Богданович (21), Батюм (7), Сэндерс (3), Миллер (2), Б. Лопес (0).
Турнирное положение:
Лейкерс — 2-0
Клипперс — 1-0
Мемфис — 1-1
Даллас — 0-1
Новый Орлеан — 0-2
Запад, группа C
Хьюстон – Портленд 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)
Хьюстон: Дюрант (30), Шенгюн (25 + 10 подборов + 9 передач), Смит (22), Томпсон (19), Окоги (11) — старт; Шеппард (13), А. Холидей (10), Адамс (5 + 11 подборов), Иссон (3), Капела (2), Дэвисон (0), Тейт (0), Грин (0).
Портленд: Авдия (22 + 10 подборов + 7 потерь), Шарп (19 + 8 подборов), Камара (16), Холидей (13 + 6 передач), Клинган (9 + 8 подборов) — старт; Грант (13), Рид (5), Лав (5), Мюррей (5), Р. Уильямс (4), Сиссоко (4), Рупер (1).
Сан-Антонио – Голден Стэйт 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32)
Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 12 подборов), Фокс (24 + 10 передач), Касл (13 + 9 подборов + 6 передач), Вассел (11), Барнс (7) — старт; Шемпени (14), Сохан (5), К. Джонсон (4), Корнет (4).
Голден Стэйт: Карри (49), Батлер (21 + 8 подборов), Ричард (10), Др. Грин (6 + 8 подборов + 8 передач), Муди (4) — старт; Подземски (10), Пэйтон II (6), Пост (3), Хилд (0), Хорфорд (0).
Турнирное положение:
Портленд — 1-1
Сан-Антонио — 1-1
Денвер — 1-1
Хьюстон — 1-1
Голден Стэйт — 1-1