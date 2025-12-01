Лейкерс одолели Новый Орлеан, Оклахома победила Портленд, Юта проиграла Хьюстону
Кливленд проиграл Бостону, Сан-Антонио уступили Миннесоте
около 19 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Хьюстон — Юта — 129:101 (30:21, 37:27, 31:20, 31:33)
Юта: Бейли 19, Маркканен 18 + 8 подборов, Нуркич 14 + 9 передач, Михайлюк 11, Джордж 0 + 8 потерь – старт; Филиповски 12 + 8 подборов, Сенсабо 10, Клейтон 8, Андерсон 7, Коллиер 2.
Хьюстон: Шенгюн 27, Дюрант 25 + 7 подборов, Смит 15, Шеппард 9, Томпсон 5 + 8 подборов + 9 передач – старт; Адамс 13 + 12 подборов, А. Холидей 11, Тейт 7, Окоги 7, Капела 6, Грин 4, Дэвисон 0.
Бостон — Кливленд — 117:115 (28:26, 30:25, 32:28, 27:36)
Кливленд: Э. Мобли 27 + 14 подборов, Гарленд 21 + 8 передач, Митчелл 18 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь, Тайсон 17, Хантер 8 – старт; Проктор 8, Томлин 7, Портер 4, Уэйд 3, Брайант 2.
Бостон: Притчард 42, Браун 19 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь, Уолш 14 + 11 подборов, Тиллман 9, Хаузер 7 – старт; Саймонс 18, Шайерман 5, Гонсалес 3, Уильямс 0, Майнотт 0.
Нью-Йорк — Торонто — 116:94 (41:22, 18:30, 34:25, 23:17)
Нью-Йорк: Таунс 22 + 8 подборов, Харт 20 + 12 подборов + 7 передач, Брансон 18 + 7 передач, Макбрайд 14, Бриджес 14 – старт; Кларксон 13, Ябуселе 7, Колек 6, Робинсон 2 + 15 подборов, Хукпорти 0, Диавара 0, Эвбуомван 0.
Торонто: Квикли 19 + 8 передач, Барнс 18, Ингрэм 14 + 5 потерь, Уолтер 7, Беттл 4 – старт; Мюррей-Бойлс 11 + 8 подборов, Мамукелашвили 9 + 7 подборов, Агбаджи 6, Дик 2, Шед 2, Мобо 2, Гепберн 0.
Оклахома-Сити — Портленд — 123:115 (24:19, 30:36, 31:32, 38:28)
Портленд: Авдия 31 + 19 подборов + 10 передач, Камара 19 + 8 подборов, Грант 18, Мюррей 13, Сиссоко 5 – старт; Лав 12, Р. Уильямс 7 + 9 подборов, Шарп 7, Рупер 3, Рит 0, Ян Хансен 0.
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 26, Холмгрен 19 + 9 подборов, Джейлен Уильямс 16 + 8 подборов, Дорт 10, Уоллес 3 – старт; Митчелл 17, Джо 15, К. Уильямс 8, Виггинс 5, Джейлин Уильямс 4.
Атланта — Филадельфия — 142:134 2OT (25:29, 32:29, 26:31, 32:26, 11:11, 16:8)
Филадельфия: Макси 44 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь, Эмбиид 18, Джордж 16 + 7 подборов + 5 перехватов, Барлоу 10, Эджкомб 7 – старт; Граймс 28 + 10 подборов, Маккейн 5, Бона 4, Драммонд 2, Эдвардс 0.
Атланта: Джонсон 41 + 14 подборов + 7 передач + 6 потерь, Александер-Уокер 34 + 8 подборов + 7 передач, Дэниелс 17 + 9 подборов + 8 передач, Рисаше 12, Оконгву 10 + 13 подборов + 6 передач – старт; Гуйе 13, Уоллес 8, Крейчи 5, Кеннард 2, Ньюэлл 0.
Миннесота — Сан-Антонио — 125:112 (32:37, 29:25, 28:31, 36:19)
Миннесота: Эдвардс 32 + 6 передач + 7 потерь, Рэндл 22 + 12 передач, Дивинченцо 18, Макдэниелс 13, Гобер 8 + 8 подборов – старт; Рид 15, Кларк 8, Конли 5, Шеннон 4, Хайленд 0, Джузенг 0, Миллер 0, Диллингем 0.
Мемфис — Сакраменто — 115:107 (31:35, 31:24, 21:28, 32:20)
Сакраменто: Дерозан 23, Лавин 19, Мюррей 12 + 5 перехватов, Юбенкс 4, Вестбрук 3 + 7 передач – старт; Монк 21 + 6 передач, Ачиува 11 + 7 подборов, Рейно 9, Клиффорд 5, Эллис 0.
Мемфис: Айди 32 + 17 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь, Веллс 15, Джарен Джексон 13, Кауард 10 + 7 подборов, В. Вильямс 2 + 7 передач – старт; Спенсер 16, Колдуэлл-Поуп 13 + 5 потерь, Альдама 7, Лендейл 5, Кончар 2.
Лейкерс — Новый Орлеан — 133:121 (46:27, 31:30, 35:31, 29:25)
Лейкерс: Дончич 34 + 12 подборов + 7 передач, Ривз 33 + 8 передач + 5 потерь, Эйтон 22 + 12 подборов + 4 блок-шота, Хачимура 14, Винсент 6 – старт; Ларевиа 10, Хейс 8, Кнехт 4, Клебер 2, Тьеро 0.
Новый Орлеан: Макауэнс 23 + 7 подборов, Бей 22 + 11 подборов, Фирс 21, Куин 15 + 7 подборов, Мисси 2 – старт; Пиви 13, Альварадо 12, Александр 7, Луни 6.
Поделиться