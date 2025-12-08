Лейкерс победили Филадельфию, Оклахома не заметила Юту, Голден Стэйт разбил Чикаго
Денвер победил Шарлотт, Бостон обыграл Торонто
11 минут назад
НБА. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Орландо 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27)
Нью-Йорк: Брансон 30 + 9 передач, Ануноби 21 + 7 подборов, Харт 17 + 12 подборов, Бриджес 12 + 7 передач, Робинсон 6 + 13 подборов – старт; Ябуселе 8, Хукпорти 6+7 подборов, Макбрайд 4, Колек 2, Кларксон 0, Диавара 0, Эвбуомван 0.
Орландо: Саггс 17, Бейн 16, Банкеро 16, Картер 8 + 7 подборов, Ф. Вагнер 7 – старт; Блэк 14 + 11 подборов, Ричардсон 8, Джонс 6, Айзек 4, Битадзе 2, Пенда 2, Ховард 0, да Силва 0.
Торонто – Бостон 113:121 (26:34, 33:43, 32:20, 22:24)
Торонто: Ингрэм 30, Барнс 18 + 11 подборов + 8 передач, Куикли 11, Пельтль 10, Уолтер 0 – старт; Мамукелашвили 14, Агбаджи 11, Лоусон 10, Шед 9, Дик 0, Мюррей-Бойлс 0, Мартин 0.
Бостон: Браун 30 + 8 подборов, Уайт 27 + 5 потерь, Притчард 15 + 6 передач, Кета 11 + 11 подборов, Уолш 9 – старт; Саймонс 12, Хаузер 9, Гонсалес 5, Майнотт 3, Шайерман 0.
Мемфис – Портленд 119:96 (40:20, 26:26, 26:32, 27:18)
Мемфис: Уэллс 16, Иди 12 + 10 подборов + 6 потерь, Кауард 11, Джарен Джексон 6, В Уильямс 5 – старт; Альдама 22 + 7 подборов, Колдуэлл-Поуп 16, Лэндейл 15 + 8 подборов, Спенсер 12 + 6 передач, Кончар 2, Проспер 2, Машак 0.
Портленд: Грант 21 + 7 подборов, Авдия 17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь, Камара 13, Сиссоко 6, Ян Хансен 4 – старт; Шарп 17+6 потерь, Рид 12, Лав 4, Мюррей 2, Кук 0, Рупер 0.
Шарлотт – Денвер 106:115 (34:34, 24:23, 23:30, 25:28)
Шарлотт: Бриджес 24 + 9 подборов + 8 передач, Миллер 17 + 5 потерь, Симпсон 16, Книппель 14, Колкбреннер 6 – старт; Макниили 13, Джеймс 7, Салон 5, Пламли 4, Ривз 0.
Денвер: Дж. Мюррей 34, Йокич 28 + 9 подборов + 11 передач, Уотсон 10 + 8 подборов, К. Джонсон 8, Джонс 8 – старт; Хардауэй 14, Валанчунас 8, Пикетт 5, Б. Браун 0.
Чикаго – Голден Стэйт 91:123 (25:38, 21:22, 30:27, 15:36)
Чикаго: Гидди 18, Бузелис 16, Уайт 12, Вучевич 9, Досунму 4 – старт; Картер 13, Филлипс 5, Терри 4, Флауэрс 4, Коллинз 3, Уильямс 3, Олбрич 0, Миллер 0.
Голден Стэйт: Батлер 19 + 8 подборов + 6 передач, Пост 19, Спенсер 12 + 6 передач, Хилд 9 + 7 подборов, Ричард 9 – старт; Пидземски 21 + 8 подборов + 7 передач, Мелтон 13, Муди 11, Сантос 6 + 7 подборов, Джексон-Дэвис 4, Пэйтон II 0.
Филадельфия – Лейкерс 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25)
Филадельфия: Макси 28 + 7 подборов + 9 передач, Эмбиид 16 + 7 подборов, Эджкомб 15, Джордж 12, Барлоу 7 – старт; Драммонд 11 + 12 подборов, Маккейн 8, Граймс 7 + 8 подборов, Уокер 4.
Лейкерс: Дончич 31 + 15 подборов + 11 передач + 5 потерь, Джеймс 29 + 7 подборов + 6 передач, Хатимура 17, Эйтон 14 + 12 подборов, Ривз 11 – старт; Лареви 4, Винсент 3, Хейс 3, Тьеро 0, Вандербилт 0.
Юта – Оклахома-Сити 101:131 (20:45, 28:29, 23:32, 30:25)
Юта: Филиповски 21 + 10 подборов, Бейли 13, Джордж 8 + 6 потерь, Нуркич 7 + 8 подборов, Михайлюк 6 – старт; Хендрикс 20, Клейтон 20 + 9 передач, Вильямс 4, Сенсабо 2, Коллиер 0, Лав 0.
Оклахома-Сити: Джейлен Вильямс 25 + 8 передач, Холмгрен 25 + 9 подборов, Митчелл 7, Уоллес 6 + 5 перехвата, Джейлин Вильямс 5 – старт; Виггинс 19, Дженг 14, Карлсон 13, К. Вильямс 11 + 7 подборов + 6 передач, Барнхайзер 3, Янгблад 3.
Поделиться