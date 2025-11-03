Лейкерс победили Майами, Сан-Антонио проиграли Финиксу, поражение Юты
Оклахома-Сити выиграла очередной матч, Никс одолели Буллз
НБА. Регулярный чемпионат
Оклахома-Сити – Новый Орлеан 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 30 + 7 передач, Виггинс 15, Хартенштайн 14 + 14 подборов + 8 передач, Уоллес 13 + 5 перехватов, Джейлин Уильямс 12 – старт; Джо 13, Карлсон 11, Митчелл 10+8 передач, Карузо 8, Янгблад 6, Дженг 3, Барнхайзер 2.
Новый Орлеан: Уильямсон 20 + 9 подборов + 6 передач, Мерфи 19, Фирс 16 + 5 потерь, Джонс 12, Мисси 7 – старт; Пул 11, Квин 4, Маткович 4, Луни 3, Пиви 3, Альварадо 3, Макгоуэнс 2, Бей 2, Хоукинс 0.
Бруклин – Филадельфия 105:129 (37:40, 18:33, 23:17, 27:39)
Бруклин: Томас 29, Клэкстон 19 + 7 подборов, Портер 17 + 17 подборов, Менн 17, Мартин 0 – старт; З. Уильямс 13, Дёмин 5, Уилсон 2, Пауэлл 2, Шарп 1, Клауни 0.
Филадельфия: Убре 29, Макси 26 + 7 передач, Эджкомб 16, Уокер 2, Бона 2 – старт; Граймс 22 + 13 передач, Уотфорд 16 + 9 подборов + 7 передач, Драммонд 5 + 8 подборов, Брум 4, Лаури 3, Эдвардс 2, Саллис 2.
Торонто – Мемфис 117:104 (26:23, 27:24, 31:24, 33:33)
Торонто: Барретт 27 + 6 передач, Ингрэм 26 + 7 подборов, Барнс 19 + 12 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов, Мюррей-Бойлс 15 + 9 подборов, Куикли 9 – старт; Шед 9, Дик 8, Агбаджи 4, Уолтер 0, Бэттл 0, Мамукелашвили 0.
Мемфис: Джарен Джексон 20 + 9 подборов, Лендеил 14, Колдуэлл-Поуп 12, Уэллс 7, Спенсер 4 – старт; Альдама 15, В Уильямс 14, Кауард 12, Проспер 6, Смолл 0, Кончар 0.
Шарлотт – Юта 126:103 (39:25, 32:23, 33:38, 22:17)
Шарлотт: Бриджес 29 + 6 передач, Книппел 24, Джеймс 15, Секстон 10 + 12 передач + 6 потерь, Колкбреннер 2 + 4 блок-шота – старт; Диабате 17 + 12 подборов, Менн 13, Симпсон 7, Коннотон 6, Макнили 3, Пламли 0, Салон 0.
Юта: Маркканен 29 + 7 подборов, Джордж 25 + 7 передач, Хендрикс 14 + 7 подборов, Михайлюк 3, Нуркич 3 + 9 подборов – старт; Сенсабо 7, Бэйли 6, Андерсон 5, Филиповски 4, Клейтон 4, Лав 3, Уильямс 0.
Кливленд – Атланта 117:109 (31:22, 19:30, 28:24, 39:33)
Кливленд: Митчелл 37, Хантер 19 + 7 подборов, Тайсон 18, Э. Мобли 14 + 8 подборов, Ненс 2 – старт; Уэйд 11, Болл 8, Портер 4 + 7 подборов, Проктор 4, Брайант 0.
Атланта: Джонсон 23 + 13 подборов, Дэниэлс 18, Александер-Уокер 16 + 5 потерь, Порзингис 15 + 12 подборов, Ризаше 8 – старт; Кеннард 15, Оконгву 7, Гуие 4, Крейчи 3.
Нью-Йорк – Чикаго 128:116 (34:24, 34:36, 37:29, 23:27)
Нью-Йорк: Брансон 31, Ануноби 21, Таунс 20 + 15 подборов, Бриджес 10 + 9 передач, Робинсон 0 – старт; Кларксон 15, Харт 14 + 9 подборов, Шамет 9, Макбрайд 8, Ябуселе 0, Диавара 0, Дадье 0, Колек 0.
Чикаго: Гидди 23 + 12 подборов + 12 передач, Вучевич 17 + 14 подборов, Джонс 15, Окоро 14, Бузелис 14 + 7 подборов – старт; Смит 12, Уильямс 11, Хертер 7, Терри 3, Картер 0, Филипс 0.
Финикс – Сан-Антонио 130:118 (31:24, 39:28, 32:26, 28:40)
Финикс: Букер 28 + 13 передач + 5 потерь, Аллен 17, Данн 17, О’Нил 11, Уильямс 7 + 7 подборов – старт; Гиллеспи 15, Гудвин 11, Ричардс 10, Бри 4, Игодаро 4, Малауч 4, Флеминг 2, Хейс-Дэвис 0.
Сан-Антонио: Касл 26 + 7 подборов, Барнс 13, Шемпен 9, Вембаньяма 9 + 9 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь, Васелл 4 – старт; Джонсон 19, Харпер 12, Брайан 10, Минникс 9, Маклафлин 3, Джонс-Гарсия 2, Ингрэм 2, Бийомбо 0.
Лейкерс – Майами 130:120 (43:36, 34:27, 25:35, 28:22)
Лейкерс: Дончич 29 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь, Ривз 26 + 11 передач, Хатимура 15, Хейс 15, Смарт 11 – старт; Ларевиа 25 + 8 подборов, Вандербилт 4, Кнехт 3, Джеймс-младший 2.
Майами: Ларссон 17 + 6 передач, Адебайо 17 + 8 подборов, Виггинс 15 + 9 подборов, Митчелл 8 + 8 передач, Уэйр 7 – старт; Хакес 31 + 8 подборов, Йович 9, Фонтеккио 9, Смит 7.