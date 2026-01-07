Лейкерс завдяки Дончичу та Леброну здолал Новый Орлеан, Сан-Антонио проиграл Мемфису
Сакраменто уступил Далласу, Кливленд победил Индиану
18 минут назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон — Орландо 120:112 (30:29, 32:21, 39:37, 19:25)
Вашингтон: Макколлум (27), Сарр (23 + 8 подборов + 4 блок-шота), Кулибали (14 + 8 подборов + 5 перехватов), Миддлтон (11 + 7 подборов), Джонсон (6) – старт; Шемпени (17), Бэгли (12), Керрингтон (6), Райли (4), Брэнем (0), Джонсон (0).
Орландо: Бейн (15), Банкеро (14), и Силва (13), Блэк (6), Картер (2 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (20), Битадзе (10), Ховард (10), Пенда (10), Айзек (9 + 8 подборов), Джонс (3), Кейн (0).
Индиана — Кливленд 116:120 (28:22, 32:31, 33:31, 23:36)
Индиана: Сиакам (22), Хафф (20), Нембхард (15 + 11 передач), Несмит (14 + 8 подборов), Ферфи (9 + 11 подборов) – старт; Поттер (11), Уокер (10), Макконнелл (7+6 передач), Шеппард (6), Томпсон (2).
Кливленд: Гарленд (29 + 6 передач), Э. Мобли (20), Меррилл (19), Аллен (19 + 12 подборов), Вейд (3) – старт; Хантер (12 + 9 подборов + 5 потерь), Портер (8 + 9 подборов + 9 передач), Томлин (7), Тайсон (3).
Мемфис — Сан-Антонио 106:105 (21:31, 25:23, 36:27, 24:24)
Мемфис: Спенсер (21 + 8 подборов + 8 передач), Джарен Джексон (21 + 9 подборов + 6 потерь), Лендел (19 + 9 подборов), Веллс (8), Джексон (2 + 7 подборов) – старт; В. Вильямс (15), Альдама (10 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (6), Колоко (4), Смолл (0).
Сан-Антонио: Шемпени (23 + 8 подборов), Касл (15 + 8 подборов + 5 потерь), Фокс (9 + 8 передач), Корнет (4 + 7 подборов), Барнс (2) – старт; Вембаньяма (30), К. Джонсон (13), Харпер (4), Маклафлин (3), Сохан (2), Браян (0), Олиник (0).
Миннесота — Майами 122:94 (27:29, 34:25, 32:23, 29:17)
Миннесота: Эдвардс (26), Макдэниелс (19), Рэндл (15 + 11 подборов), Гобер (13 + 17 подборов), Дивинченцо (12) – старт; Рид (14), Хайленд (6), Беранже (6), Миллер (6), Конли (3), Кларк (2), Инглс (0), Джузэнг (0), Диллингем (0).
Майами: Пауэлл (21), Виггинс (10), Адебайо (7 + 11 подборов), Вейр (7 + 11 подборов), Митчелл (4 + 9 передач) – старт; Хирро (17+9 подборов), Йович (9), Ларссон (7), Якучёнис (5), Гарднер (4), Смит (3), Джонсон (0), Фонтеккио (0).
Новый Орлеан — Лейкерс 103:111 (25:29, 29:22, 32:28, 17:32)
Новый Орлеан: Мёрфи (42), Уильямсон (15), Квин (10 + 13 подборов + 8 передач), Фирс (9), Джонс (3) – старт; Мисси (8+7 подборов), Маткович (6), Пиви (5), Альварадо (5+6 передач), Пул (0).
Лейкерс: Дончич (30 + 10 передач + 5 потерь), Джеймс (30 + 8 подборов + 8 передач), Эйтон (18 + 11 подборов), Смарт (13), Ларевия (5) – старт; Вандербилт (7 + 8 подборов), Кнехт (6), Хэйс (2), Смит (0).
Сакраменто — Даллас 98:100 (35:25, 23:21, 20:30, 20:24)
Сакраменто: Дерозан (21 + 7 передач), Лавин (20), Рейно (14 + 9 подборов), Вестбрук (11), Ачиува (9 + 9 подборов) – старт; Шрёдер (11+8 передач), Эллиc (5), Кардвелл (4+9 подборов), Клифорд (3), Макдермотт (0).
Даллас: Флэгг (20 + 9 подборов + 6 передач), Дэвис (19 + 17 подборов), Маршалл (15 + 7 подборов), Кристи (11), Гэффорд (10 + 12 подборов) – старт; Вильямс (18), Томпсон (6), Калеб Мартин (1), Нембхард (0).