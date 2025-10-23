Олег Гончар

Матч-открытие 6 тура Евролиги между Маккаби Тель-Авив и Реалом Мадрид стал настоящей драмой на паркете, поскольку в равном противостоянии обе команды были близки к победе.

В итоге Маккаби одержал победу со счетом 92:91.

Мадридцы начали уверенно матч, выиграв первую четверть с преимуществом в 10 очков. Однако во второй четверти Маккаби перевернул игру, отправив 40 очков в корзину соперника.

Во второй половине матча Реал отыгрался и вышел вперед, но в конце произошел переломный момент. За четыре секунды до финальной сирены Тамир Блатт попал дальний бросок с восьми метров, принеся победу тель-авивцам.

Самым результативным в составе «Маккаби» стал Кенан Уокер — 27 очков + 2 перехвата.

Маккаби — Реал — 92:91 (17:27, 40:21, 19:26, 16:17)

Маккаби: Уокер 27 + 2 перехвата, Соркин 21 + 6 подборов, Бриссетт 18 + 5 подборов, Блатт 12 + 9 передач, Лиф 9, Хоард 2, Кларк 2, Сантос 1

Реал: Хезонья 24 + 9 подборов, Лайлс 16 + 10 подборов, Кампаццо 14 + 5 передач, Гаруба 12, Маледон 11, Тавареш 6 + 5 подборов, Крамер 3, Океке 3, Дек 2