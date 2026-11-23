Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком матча против Далласа (114:116).

Украинец набрал 39 очков (12/23 с игры, 10/15 трехочковые, 5/5 штрафные), сделал 5 подборов и отдал 3 передачи за 32 минуты на площадке.

Михайлюк стал десятым игроком в истории лиги (и первым в истории Джаз), кто начал матч на скамейке запасных и забил десять трехочковых бросков. Рекорд по этому показателю – 12 точных попаданий Дониэлла Маршалла в 2005 году.

10 трехочковых – это второй лучший показатель за один матч в истории Юты. На первом месте Боян Богданович, который в 2022 году забил 11 дальних бросков против Оклахомы.

Напомним, Михайлюк установил рекорд результативности среди украинцев в истории НБА.