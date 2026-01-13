Михайлюк помог Юте победить Кливленд, Лейкерс проиграли Сакраменто
Филадельфия обыграла Торонто, Бостон уступил Индиане
около 13 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Юта 112:123 (22:34, 40:20, 24:36, 26:33)
Кливленд: Гарленд (23 + 8 передач), Митчелл (21), Э. Мобли (15 + 9 подборов + 8 передач), Меррилл (14), Аллен (8) – старт; Томлин (13), Тайсон (11), Портер (5), Хантер (2).
Юта: Джордж (32 + 9 передач), Маркканен (28 + 12 подборов), Михайлюк (11), Нуркич (11 + 17 подборов), Вильямс (8) – старт; Лав (11), Колльер (7 + 8 передач), Сенсабо (7), Филиповски (4), Бейли (4).
Торонто – Филадельфия 102:115 (28:45, 23:35, 26:19, 25:16)
Торонто: Куикли (18), Ингрем (17 + 10 подборов + 7 передач), Барнс (15), Мюррей-Бойлс (12 + 7 подборов + 6 передач), Шедд (3 + 6 передач) – старт; Лоусон (14), Мамукелашвили (8), Мартин (6), Дик (4), Беттл (3), Мобо (2), Темпл (0), Агбаджи (0).
Филадельфия: Макси (33), Эмбиид (27 + 8 подборов + 7 потерь), Эджкомб (15 + 8 передач), Джордж (15 + 6 передач), Барлоу (4) – старт; Убре (7), Уокер (6), Граймс (6), Маккейн (2), Бона (0), Эдвардс (0), Лаури (0), Вотфорд (0).
Индиана – Бостон 98:96 (19:24, 34:32, 26:21, 19:19)
Индиана: Сиакам (21 + 8 подборов + 6 передач), Хафф (20), Нэмбхард (13 + 9 передач), Несмит (6), Ферфи (4) – старт; Уокер (11 + 7 подборов), Джексон (8), Шеппард (5), Поттер (5), Макконнелл (5), Брэдли (0).
Бостон: Притчард (23 + 8 передач), Уайт (18), Кета (15 + 8 подборов), Хаузер (8 + 8 подборов), Шайерман (2) – старт; Саймонс (16), Уолш (6 + 9 подборов), Гарза (6), Гонсалес (2).
Даллас – Бруклин 113:105 (32:23, 24:22, 28:32, 29:28)
Даллас: Флэгг (27), Маршалл (22 + 9 передач), Харди (14), Кристи (10), Пауэлл (5 + 10 подборов) – старт; Томпсон (18), Нэмбхард (9 + 8 передач), Келли (5), Сиссе (2), Калеб Мартин (1).
Бруклин: Портер (28 + 9 подборов + 6 потерь), Клани (13), Клакстон (13), Пауэлл (10), Манн (5 + 6 передач) – старт; Шарп (14 + 12 подборов), Мартин (7), Вилсон (6), Траоре (6 + 6 передач), Вольф (3).
Сакраменто – Лейкерс 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29)
Сакраменто: Дерозан (32 + 6 передач), Вестбрук (22 + 7 передач + 5 потерь), Лавин (19), Рейно (11), Ачиува (9 + 7 подборов) – старт; Монк (26 + 8 передач), Эллис (3), Кардуэлл (2 + 7 подборов), Клифорд (0).
Лейкерс: Дончич (42 + 7 подборов + 8 передач), Джеймс (22), Эйтон (13 + 13 подборов), Ларевиа (2), Смарт (1) – старт; Хейс (12), Винсент (9), Джеймс-младший (6), Кнект (5), Вандербильт (0), Клебер (0), Смит (0).
Клипперс – Шарлотт 117:109 (24:26, 21:17, 41:41, 31:25)
Клипперс: Леонард (35), Харден (32 + 10 передач), Зубац (9 + 11 подборов), Коллинз (3), Данн (0) – старт; Миллер (14), Б. Лопес (9), Сандерс (8), Батюм (7), Браун (0), Кристи (0), Нидерхозер (0).
Шарлотт: Болл (25 + 9 подборов), Книппел (18), Диабате (13 + 15 подборов + 4 блок-шота), Миллер (13), Бриджес (11) – старт; Менн (9), Джеймс (8), Г. Вильямс (7), Грин (3), Колкбреннер (2).