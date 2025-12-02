Михайлюк после победы над Хьюстоном: «Мы восприняли прошлую игру лично»
Украинец доволен результатом, но не тем, как прошла игра
около 8 часов назад
Украинский защитник Юты Джаз Святослав Михайлюк прокомментировал победу над Хьюстоном.
По словам Михайлюка, команда восприняла предыдущую игру очень лично и хотела доказать характер.
«Для нас было важно выйти и показать максимум — играть жестко, бороться за каждый подбор, контролировать темп и не терять мяч. Сегодня мы придерживались плана, быстро возвращались в игру и заслужили победу».
Украинец подчеркнул, что такие матчи доказывают, что Юта — хорошая команда, которая может выигрывать много игр, если будет стабильной и последовательной в усилиях.
Святослав провел на паркете 26 минут: 10 очков (1/2 двухочковых, 2/4 трехочковых, 2/2 штрафных), 6 подборов, 5 передач.