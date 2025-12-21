Михайлюк провёл результативный матч, Клипперс в дерби обыграли Лейкерс, поражение Денвера
Голден Стейт победил Финикс, Филадельфия выиграла у Далласа
НБА. Регулярный чемпионат
Денвер — Хьюстон 101:115 (29:26, 16:27, 21:29, 35:33)
Денвер: Йокич (25 + 7 подборов + 5 потерь), Дж. Мюррей (16 + 7 передач), Джонс (9), Хардуэй (8), К. Джонсон (6) – старт; Б. Браун (12 + 12 подборов), Пикетт (10), Валанчунас (10), Стротер (2), Тайсон (2), Ннаджи (1).
Хьюстон: Дюрент (31), Смит (22 + 10 подборов), Томпсон (16 + 6 передач), Окоги (9), Шенгюн (8 + 5 потерь) – старт; Шеппард (28 + 6 передач), Адамс (1 + 12 подборов), А. Холидэй (0), Тейт (0).
Новый Орлеан — Индиана 128:109 (44:27, 20:22, 34:30, 30:30)
Новый Орлеан: Бей (18), Мерфи (17), Квин (17 + 10 подборов), Фирс (5), Джонс (5) – старт; Уильямсон (29 + 7 подборов), Пул (16 + 6 передач), Пиви (8), Маткович (6 + 9 подборов), Мисси (4), Альварадо (3), Хоукинс (0).
Индиана: Сиакам (22), Хафф (9), Нембхард (7), Матурин (4), Джексон (2) – старт; Ферфи (18), Макконнелл (16 + 8 передач), Мэтьюз (7), Уокер (7), Томпсон (7), Вайзмен (6), Джексон (4).
Торонто — Бостон 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29)
Торонто: Ингрем (24 + 7 передач), Мамукелашвили (24), Барнс (12 + 9 подборов + 6 передач), Агбаджи (6), Куикли (3 + 7 передач) – старт; Мюррей-Бойлс (9), Уолтер (7), Шед (6), Дик (5), Темпл (0), Беттл (0).
Бостон: Притчард (33 + 7 подборов + 10 передач), Уайт (15 + 7 передач), Кета (14), Хаузер (6), Уолш (0) – старт; Саймонс (15), Гарза (12 + 10 подборов), Гонсалес (10 + 10 подборов), Минотт (5), Шайерман (2).
Филадельфия — Даллас 121:114 (38:33, 30:29, 23:35, 30:17)
Филадельфия: Макси (38), Эджкомб (26), Барлоу (21), Граймс (6 + 7 передач), Драммонд (6 + 12 подборов) – старт; Маккейн (12), Бона (10 + 8 подборов), Уокер (2 + 8 подборов), Эдвардс (0).
Даллас: Флегг (24), Дэвис (24 + 15 подборов), Маршалл (22 + 9 подборов + 5 потерь), Вашингтон (15 + 8 подборов), Нембхард (7) – старт; Уильямс (10), Томпсон (10), Гэффорд (2 + 4 блок-шота), Рассел (0), Кристи (0).
Детройт — Шарлотт 112:86 (33:27, 22:18, 24:27, 33:14)
Детройт: Каннингем (22 + 10 подборов + 10 передач), Дюрен (19 + 11 подборов), Харрис (16), Д. Робинсон (15), Томпсон (14 + 4 блок-шота) – старт; Холланд (9 + 9 подборов), Стюарт (8 + 11 подборов), Айви (5), Грин (2), Леверт (2), Дженкинс (0), Сассер (0), Рид (0).
Шарлотт: Книппель (19 + 7 подборов), Бриджес (19), Миллер (14 + 7 подборов + 5 потерь), Болл (8 + 6 передач), Колкбреннер (4 + 7 подборов) – старт; Салон (8), Грин (5), Джеймс (5), Мэнн (3), Диабате (1), Пламли (0), Коннотон (0).
Мемфис — Вашингтон 122:130 (30:25, 38:28, 27:42, 27:35)
Мемфис: Джарен Джексон (22 + 8 подборов), Спенсер (19 + 11 передач), Кауард (14), Уэллс (4), Кларк (2) – старт; Альдама (37 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Проспер (8), Ландейл (5 + 8 подборов).
Вашингтон: Макколлум (28 + 6 передач), Джордж (28 + 7 подборов + 7 передач), Сарр (18 + 11 подборов), Керрингтон (14 + 7 подборов), Миддлтон (6) – старт; Бэгли (16), Джонсон (12), Шемпени (4 + 11 подборов), Райли (4), Бренем (0).
Голден Стейт — Финикс 119:116 (32:44, 32:23, 29:20, 26:29)
Голден Стейт: Карри (28 + 10 подборов + 6 передач), Батлер (25), Пост (7), Др. Грин (4), Муди (3) – старт; Ричард (20), Подземски (11 + 6 передач), Сантос (5), Пэйтон II (5 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (5 + 7 подборов), Спенсер (4), Мелтон (2).
Финикс: Букер (38), Брукс (22), Гиллеспи (16), ОʼНил (5), Уильямс (4) – старт; Игодаро (10 + 7 подборов), Гудвин (9), Данн (7), Буэй (5).
Юта — Орландо 127:128 OT (38:36,22:29, 22:32, 36:21, 9:10)
Юта: Джордж (27 + 9 передач + 5 потерь), Михайлюк (23), Бейли (14), Филиповски (6), Нуркич (4 + 8 подборов) – старт; Коллиер (18 + 9 передач), Лав (16 + 16 подборов), Сенсабо (12), Хендрикс (6), Клейтон (1), Вильямс (0).
Орландо: Бейн (32 + 5 потерь), Банкеро (23 + 9 подборов + 9 передач), Блек (20), Картер (14 + 9 подборов), Джонс (5) – старт; Пенда (13 + 12 подборов), Ричардсон (10), Битадзе (5), Ховард (5), Айзек (1).
Сакраменто — Портленд 93:98 (26:28, 18:19, 25:25, 24:26)
Сакраменто: Рейно (17 + 11 подборов + 5 потерь), Дерозан (15 + 5 перехватов), Мюррей (15), Вестбрук (7 + 8 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Ачиува (2) – старт; Шрёдер (21 + 6 передач), Клиффорд (12), Кардуэлл (4 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Шарич (0), Эллис (0).
Портленд: Авдия (24 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Шарп (23), Камара (15), Клингэн (14 + 14 подборов), Мюррей (9) – старт; Р. Уильямс (10 + 9 подборов), Лав (2), Сиссоко (1), Рит (0), Рупер (0).
Клипперс — Лейкерс 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)
Клипперс: Леонард (32 + 12 подборов), Харден (21 + 10 передач), Коллинз (17 + 12 подборов), Данн (8), Зубац (5) – старт; Б. Лопес (11), Сэндерс (4), Батуум (3), Богданович (2), Миллер (0), Браун (0).
Лейкерс: Джеймс (36), Дончич (12), Ларевия (12 + 11 подборов + 6 передач), Хейс (8), Смарт (5) – старт; Смит (9), Вандербильт (4), Кнехт (2), Тьеро (0), Клебер (0).
