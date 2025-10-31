Милуоки одолел Голден Стейт, Сан-Антонио победил Майами
Оклахома-Сити обыграл Вашингтон
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Орландо 107:123 (31:38, 27:33, 27:21, 22:31)
Шарлотт: Болл 17 + 7 подборов + 13 передач, Колкбреннер 17 + 7 подборов, Бріджес 16, Джеймс 8, Книппел 5 – старт; Секстон 19, Диабате 10, Менн 9, Макнили 6, Коннотон 0, Салон 0.
Орландо: Ф. Вагнер 21, Блек 20, Банкеро 20 + 9 подборов + 9 передач, Картер 18 + 8 подборов, Бейн 9 + 7 передач – старт; да Силва 19, Битадзе 6, Джонс 5, Пенда 3, Айзек 2, Ричардсон 0, Ховард 0, О. Робинсон 0.
Милуоки – Голден Стейт 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26)
Милуоки: Ролинз 32 + 8 передач, Тернер 17 + 7 подборов, Трент 13, Грин 10, Кузма 10 + 8 подборов – старт; Энтони 16, Портис 12, Принс 10, Коффи 0, Г. Харрис 0.
Голден Стейт: Карри 27 + 5 потерь, Куминга 24 + 8 подборов + 5 потерь, Батлер 23 + 11 подборов, Др. Грин 7 + 6 передач, Пост 0 – старт; Подземски 9, Хилд 8, Ричард 7, Хорфорд 3, Сантос 2, Пейтон II 0, Муди 0.
Оклахома-Сити – Вашингтон 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 31 + 7 передач, Хартенштайн 17 + 8 подборов, Уоллес 12, Виггинс 8, Дорт 7 – старт; Джо 20, Митчелл 20, Джейлин Уильямс 7+9 подборов, Карлсон 3, Дженг 2, Карузо 0, Янгблад 0.
Вашингтон: Макколлум 19, Кулибали 16 + 8 подборов, Сарр 14 + 8 подборов, Джордж 12 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь, Миддлтон 6 – старт; Джонсон 10, Киспер 8, Бегли 8, Уитмор 7, Керрингтон 3, Вукчевич 3, Райли 2, Шемпени 0, Джонсон 0.
Сан-Антонио – Майами 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29)
Сан-Антонио: Вембаньяма 27 + 18 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов, Касл 21 + 8 передач, Вассел 17 + 9 подборов, Барнс 10, Шемпени 2 – старт; Харпер 13, Джонсон 11, Маклафлин 6, Биёмбо 0.
Майами: Адебайо 31 + 10 подборов, Виггинс 24, Митчелл 11, Ларссон 5, Уейр 0 + 7 подборов – старт; Фонтеккьо 18, Смит 6, Хакес 6 + 8 подборов + 6 передач, Йович 0.