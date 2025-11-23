Милуоки уступил Детройту, Денвер проиграл Сакраменто
Мемфис победил Даллас, Орландо выиграли у Нью-Йорка
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Клипперс 116:131 (30:38, 27:24, 25:34, 34:35)
Шарлотт: Книппел (26), Миллер (21), Бриджес (19), Болл (18 + 7 передач), Колкбреннер (2) — старт; Секстон (18), Диабате (6 + 7 подборов), Макнили (3), Джеймс (3), Питерсон (0), Пламли (0), Коннотон (0).
Клипперс: Харден (55 + 7 передач), Зубац (18 + 9 подборов + 6 передач), Сэндерс (11), Коллинз (10 + 7 подборов), Данн (6 + 6 передач) — старт; Б. Лопес (11), Батюм (9), Кристи (8 + 9 подборов), Пол (3 + 8 передач), Телфорт (0), Браун (0), Нидерхозер (0).
Орландо – Нью-Йорк 133:121 (31:29, 33:37, 34:27, 35:28)
Орландо: Ф. Вагнер (37 + 7 передач), Бейн (27), Саггс (26), Картер (11), Силва (4) — старт; Блэк (11), Битадзе (6 + 7 подборов), Айзек (6 + 7 подборов), Ховард (5), Ричардсон (0), Пенда (0), Джонс (0).
Нью-Йорк: Брансон (33 + 11 передач), Таунс (24 + 8 подборов), Бриджес (18 + 7 подборов), Робинсон (6), Шемет (0) — старт; Кларксон (15), Харт (12), Колек (8), Ябуселе (4), Хукпорти (1), Диавара (0), Дадье (0).
Новый Орлеан – Атланта 98:115 (25:21, 21:35, 24:32, 28:27)
Новый Орлеан: Квин (20 + 9 подборов), Мерфи (19 + 9 подборов), Бей (18 + 11 подборов), Фирс (11), Пиви (4) — старт; Макгауэнс (9), Альварадо (8), Хоукинс (5), Мисси (2), Луни (2).
Атланта: Порзингис (30 + 7 подборов), Джонсон (18 + 11 подборов + 9 передач), Дэниелс (14 + 8 подборов), Александер-Уокер (10), Рисаше (8) — старт; Крейчи (21), Кеннард (8), Хьюстан (3), Гуйе (3), Топпин (0), Ньюэлл (0).
Чикаго – Вашингтон 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22)
Чикаго: Вучевич (28 + 12 подборов), Уайт (20 + 6 передач), Гидди (18 + 12 подборов + 11 передач), Бузелис (13), Досунму (8) — старт; Джонс (10), Смит (9 + 9 подборов), Хертер (9), Филипс (4), Картер (2), Эссанг (0).
Вашингтон: Киспер (20), Макколлум (18), Джордж (17 + 12 подборов + 7 передач), Сарр (16 + 11 подборов), Кулибали (7) — старт; Уитмор (20 + 7 подборов), Вукчевич (12 + 8 подборов), Керрингтон (8), Шемпени (2), Райли (0).
Милуоки – Детройт 116:129 (26:30, 26:39, 33:35, 31:25)
Милуоки: Роллинз (24 + 7 передач), Портис (18 + 7 подборов), Грин (15), Кузма (13), Тернер (11) — старт; Трент (8), Джексон (6), Симс (6), Энтони (4 + 5 потерь), Коффи (3), Г. Харрис (3), Нэнс (3), Т. Адетокумбо (2), Сирс (0).
Детройт: Каннингем (29 + 8 подборов + 10 передач), Дюрен (19), Харрис (18), Д. Робинсон (15), Томпсон (6) — старт; Айви (10), Стюарт (7), Грин (7), Дженкинс (7), Леверт (5), Холланд (4), Рид (2), Ланир (0).
Даллас – Мемфис 96:102 (22:21, 25:22, 26:33, 23:26)
Даллас: Уильямс (18), Вашингтон (15 + 8 подборов), Флэгг (12 + 7 подборов), Кристи (9), Гаффорд (5 + 8 подборов) — старт; Томпсон (22), Маршалл (13 + 7 подборов), Калеб Мартин (2), Харди (0), Пауэлл (0), Сиссе (0).
Мемфис: Альдама (20 + 8 подборов), Иди (12 + 15 подборов + 4 блок-шота), В. Уильямс (10 + 10 подборов + 6 передач), Кауард (9), Уэллс (9) — старт; Спенсер (17), Колдуэлл-Поуп (10), Лендейл (7), Кончар (4 + 7 подборов), Джексон (2), Проспер (2) + 7 подборов).
Денвер – Сакраменто 123:128 (35:30, 30:31, 27:30, 31:37)
Денвер: Йокич (44 + 13 подборов + 7 передач), Дж. Мюррей (23 + 9 передач), К. Джонсон (20), Вотсон (15 + 7 подборов), Джонс (1) — старт; Валанчюнас (8), Хардуэй (8), Б. Браун (2), Тайсон (2).
Сакраменто: Уэстбрук (21 + 11 передач), Мюррей (19), Дерозан (17 + 7 подборов), Лавин (15), Юбэнкс (8) — старт; Шредер (21 + 7 передач), Монк (12), Ачиува (7), Рейно (6), Клиффорд (2).