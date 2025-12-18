Миннесота дома проиграла Мемфису, Чикаго обыграл Кливленд
Буллз победил благодаря яркой игре Уайта, Гидди и Вучевича
1 день назад
НБА. Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Кливленд" 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23)
"Чикаго": Уайт 25, Гидди 23 + 11 подборов + 11 передач, Вучевич 20 + 9 подборов, Окоро 12, Бузелис 9 – старт; Хертер 11, Джонс 11 + 11 передач, Коллинз 10, Смит 4 + 7 подборов, Уильямс 2, Терри 0.
"Кливленд": Митчелл 32, Тайсон 21, Гарленд 15 + 6 передач, Аллен 14, Уэйд 2 – старт; Хантер 12, Брайант 7, Портер 4, Болл 2+7 подборов, Томлин 2, Проктор 0.
"Миннесота" – "Мемфис" 110:116 (27:29, 35:32, 21:27, 27:28)
"Миннесота": Рэндл 21, Дивинченцо 19 + 11 подборов, Гобер 16 + 16 подборов + 4 блок-шота, Макдэниэлс 13 + 7 подборов + 6 передач, Хайленд 12 – старт; Рид 16 + 7 подборов, Шеннон 6, Диллингем 5, Кларк 2.
"Мемфис": Джарен Джексон 28 + 12 подборов, Веллс 17, Кауард 13, Альдама 8 + 11 подборов, Кларк 6 – старт; Лендейл 20 + 10 подборов, Колдуэлл-Поуп 12, Проспер 7, В Уильямс 5, Машак 0.