Монако обыграл Партизан, Реал переиграл АСВЕЛ, Милан победил Панатинаикос.
Црвена звезда уступила Валенсии, Хапоэль разгромил Дубай
около 2 часов назад
Евролига. 20-й тур
Фенербахче – Олимпиакос 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18)
Фенербахче: Болдуин 17 + 6 подборов + 11 передач, Хортон-Такер 17 + 6 подборов, Бостон 14, Мелли 11 + 7 подборов, Холл 10, Биберович 8 + 5 подборов, Колсон 5, Силва 4, Бирч 2
Олимпиакос: Везенков 24 + 6 подборов, Холл 16 + 11 подборов, Дорси 15, Фурнье 15, Питерс 4, Волкап 2 + 5 передач, Адетокумбо 2, Моррис 2, Папаниколау 0 + 2 подбора + 2 передачи
Монако – Партизан 101:84 (28:21, 26:18, 20:24, 27:21)
Монако: Диалло 14 + 5 подборов, Миротич 13 + 4 перехвата, Штразель 13, Тайс 11, Джеймс 11 + 8 передач, Блоссомгейм 10, Окобо 7 + 5 передач, Хейз 7, Недович 7, Бегарин 5, Тарпи 3
Партизан: Браун 19, Пейн 13 + 5 передач, Паркер 11, Калатес 10 + 3 перехвата, Маринкович 8, Осетковски 7, Бонга 7, Покушевски 5, Фернандо 4
АСВЕЛ – Реал 69:80 (18:17, 23:19, 20:20, 8:20)
АСВЕЛ: Уотсон 14, Эрте 12 + 5 передач, Масса 8, Джексон 8, Траоре 7 + 8 подборов, Ндиайе 6 + 6 подборов, Харриссон 6, Сельяш 3, Лайти 3, Эбуэ 2
Реал: Лайлз 21 + 7 подборов, Кампаццо 15, Тавареш 12 + 9 подборов, Маледон 9, Океке 6, Хезонья 6, Гаруба 5, Лен 2, Абальде 0 + 3 передачи
Црвена Звезда – Валенсия 89:106 (20:34, 17:20, 27:23, 25:29)
Црвена Звезда: Нвора 22, Батлер 16 + 9 передач, Монеке 15 + 9 подборов, Миллер-Макинтайр 13, Дос Сантос 6, Калинич 5, Ожележ 4, Изунду 4, Мотеюнас 4
Валенсия: Монтеро 25 + 4 перехвата, Бадио 15 + 4 передачи, Мур 15 + 4 передачи, Тейлор 13 + 5 подборов, Кей 10 + 6 подборов, Прадилья 9, Томпсон 8, Руверс 6, Лопес-Аростеги 3, Сако 2
Хапоель – Дубай 85:60 (17:24, 19:17, 33:13, 16:6)
Хапоель: Блейкени 25 + 7 подборов, Мицич 19 + 2 перехвата, Одиасе 11 + 7 подборов, Джонс 10, Брайант 8 + 4 перехвата, Мотли 6, Мадар 2, Отуру 2 + 5 подборов, Малкольм 2
Дубай: Петрушев 13, Бейкон 11, Аврамович 8 + 3 перехвата, Абасс 6, Кабенгеле 6 + 7 подборов, Каменьяш 6, Андерсон 5, Райт 3, Бертанс 2
Панатинаикос – Милан 74:87 (20:15, 23:23, 15:23, 16:26)
Панатинаикос: Эрнангомес 17 + 7 подборов, Холмс 14 + 6 подборов, Слукас 13 + 10 передач, Нанн 10, Осман 6, Фарид 5, Юртсевен 4, Грант 3, Шортс 2 + 2 перехвата
Милан: Брукс 24 + 6 подборов + 5 передач, Браун 17 + 5 передач, Нибо 16 + 7 подборов, Ледей 10 + 3 перехвата, Риччи 7, Гудурич 7 + 4 подбора, Мэннион 3 + 5 передач, Букер 2, Флаккадори 1
Виртус – Жальгирис 83:79 (25:22, 18:12, 20:22, 20:23)
Виртус: Олстон 20 + 6 подборов, Морган 15, Вильдоза 12, Эдвардс 11, Ньянг 11, Пайола 8 + 4 передачи, Смалайгич 4 + 5 подборов, Акеле 2
Жальгирис: Тубелис 22 + 5 подборов, Райт 19 + 7 подборов, Вильямс-Госс 17 + 5 подборов + 6 передач, Франциско 10 + 10 передач, Слева 6, Улановас 5, Ло 0 + 3 передачи, Браздейкис 0 + 2 передачи
Барселона – Маккаби 93:83 (32:19, 24:25, 21:19, 16:20)
Барселона: Шенгелия 22 + 4 передачи, Лапровиттола 14, Пантер 12, Норрис 11, Эрнангомес 10 + 10 подборов, Саторански 9 + 6 передач, Кейл 6, Парра 4, Маркос 3, Весели 2
Маккаби: Блатт 17 + 9 передач, Хоард 15 + 5 подборов, Лундберг 14, Сантос 10, Соркин 8, Лиф 7, Бриссетт 6, Райман 4, Кларк 2 + 3 перехвата