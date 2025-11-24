НБА назвала фаворитов этого сезона
Оклахома-Сити Тандер возглавляет список, Детройт Пистонс — на 4-м месте
около 2 часов назад
Рейтинг силы команд НБА основан на последних результатах, статистике эффективности и прогнозах на будущее. Топ-3 без изменений: Тандер (15-1) доминируют на Западе, Наггетс (11-3) держатся благодаря Йокичу, Рокетс (12-3) впечатляют молодой обороной.
Детройт Пистонс (13-2) поднялся на 4-е место — 11 побед подряд делают их фаворитами Востока. Кливленд Кавальерс (11-4) на 5-м.
Полный рейтинг силы команд НБА-2025/2026:
- Оклахома-Сити Тандер
- Денвер Наггетс
- Хьюстон Рокетс
- Детройт Пистонс
- Кливленд Кавальерс
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Финикс Санз
- Сан-Антонио Сперс
- Торонто Рэпторс
- Нью-Йорк Никс
- Майами Хит
- Миннесота Тимбервулвз
- Орландо Мэджик
- Атланта Хокс
- Филадельфия Сиксерс
- Голден Стэйт Уорриорз
- Милуоки Бакс
- Бостон Селтикс
- Чикаго Буллз
- Портленд Трэйл Блэйзерс
- Лос-Анджелес Клипперс
- Мемфис Гриззлис
- Даллас Маверикс
- Юта Джаз
- Шарлотт Хорнетс
- Сакраменто Кингз
- Бруклин Нетс
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Индиана Пэйсерс
- Вашингтон Визардс