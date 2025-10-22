НБА стартовала: Оклахома и Голден Стэйт открыли сезон победами
Новый сезон принес напряженные матчи
Сезон НБА 2025/2026 начался с двух ярких матчей.
Действующий чемпион Оклахома-Сити Тандер в драматичной борьбе одолели Хьюстон Рокетс со счетом 125:124 после двух овертаймов.
В другом матче Голден Стэйт Уорриорз победили Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 119:109.
Самым результативным игроком дня стал Лука Дончич из Лейкерс, который набрал 43 очка, 12 подборов и 9 передач, едва не оформив трипл-дабл.
За Оклахома-Сити выделился Шай Гилджес-Александер с 35 очками, а в составе Хьюстона лидировал Альперен Шенгюн с 39 очками. В Голден Стэйт блеснул Джимми Батлер с 31 очком.
