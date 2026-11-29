Сергей Разумовский

В субботу, 28 ноября, мужская сборная Украины по баскетболу провела дневную тренировку на Xiaomi Arena. На этой площадке 29 ноября она сыграет с Черногорией во втором этапе отбора на чемпионат мира 2027 года. Матч начнется в 18:30 по киевскому и рижскому времени.

По сообщению пресс-службы ФБУ, разыгрывающий Денис Лукашов пропустит встречу из-за проблем со здоровьем. Его место в заявке займет защитник Алексей Соловьев, для которого это будет первое попадание в состав национальной команды на официальный матч.

За три тура до завершения квалификации Украина занимает второе место. Три сборные имеют одинаковый показатель побед и поражений – 6:3. По результатам личных встреч украинцы уступают Испании, но опережают Грузию. В финальную часть чемпионата мира выйдут три лучшие команды группы I. Всего на турнир попадут 12 европейских сборных.

🇺🇦 Состав Украины на матч с Черногорией

Защитники:

Максим Шульга – Реал, Испания;

Александр Ковляр – Будучност, Черногория;

Егор Сушкин – Харьковские Соколы, Украина;

Илья Тыртышник – Эсперия Олимпия, Италия;

Алексей Соловьев – Харьковские Соколы, Украина.

Форварды:

Александр Липовый – без клуба;

Александр Кобзистый – без клуба;

Артем Ковалёв – Орду, Азербайджан;

Вячеслав Бобров – Сталь Острув, Польша;

Даниил Шелист – Овьедо, Испания.

Центровые:

Ростислав Новицкий – Динамо, Румыния;

Дмитрий Скапинцев – Лейма Корунья, Испания.

Ранее главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказался по поводу обидного поражения от Португалии.