Не без потерь. Сборная Украины провела предматчевую тренировку и определилась с составом на игру с Черногорией
Из-за проблем со здоровьем у одного из игроков Багатскису пришлось сделать замену
В субботу, 28 ноября, мужская сборная Украины по баскетболу провела дневную тренировку на Xiaomi Arena. На этой площадке 29 ноября она сыграет с Черногорией во втором этапе отбора на чемпионат мира 2027 года. Матч начнется в 18:30 по киевскому и рижскому времени.
По сообщению пресс-службы ФБУ, разыгрывающий Денис Лукашов пропустит встречу из-за проблем со здоровьем. Его место в заявке займет защитник Алексей Соловьев, для которого это будет первое попадание в состав национальной команды на официальный матч.
За три тура до завершения квалификации Украина занимает второе место. Три сборные имеют одинаковый показатель побед и поражений – 6:3. По результатам личных встреч украинцы уступают Испании, но опережают Грузию. В финальную часть чемпионата мира выйдут три лучшие команды группы I. Всего на турнир попадут 12 европейских сборных.
🇺🇦 Состав Украины на матч с Черногорией
Защитники:
- Максим Шульга – Реал, Испания;
- Александр Ковляр – Будучност, Черногория;
- Егор Сушкин – Харьковские Соколы, Украина;
- Илья Тыртышник – Эсперия Олимпия, Италия;
- Алексей Соловьев – Харьковские Соколы, Украина.
Форварды:
- Александр Липовый – без клуба;
- Александр Кобзистый – без клуба;
- Артем Ковалёв – Орду, Азербайджан;
- Вячеслав Бобров – Сталь Острув, Польша;
- Даниил Шелист – Овьедо, Испания.
Центровые:
- Ростислав Новицкий – Динамо, Румыния;
- Дмитрий Скапинцев – Лейма Корунья, Испания.
Ранее главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказался по поводу обидного поражения от Португалии.
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