Нью-Йорк обыграл Майами, Хьюстон в овертайме уступил Сакраменто, победа Сан-Антонио
Атланта проиграла Чикаго, Миннесота выиграла у Милуоки
5 минут назад
НБА. Регулярный чемпионат
Атланта – Чикаго 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36)
Атланта: Джонсон 36 + 11 подборов + 9 передач, Янг 35 + 9 передач, Оконгву 23 + 7 подборов + 6 передач, Рисаше 17, Дэниелс 8 + 9 подборов + 9 передач – старт; Крейчи 20, Александер-Уокер 9, Гуйе 2, Кеннард 0, Ньюэлл 0.
Чикаго: Бузелис 28, Уайт 21, Гидди 19 + 9 подборов + 12 передач, Окоро 14, Вучевич 13 + 6 передач – старт; Хертер 16, Досунму 13, Джонс 11, Коллинз 10+7 подборов, Уильямс 4, Смит 3.
Бруклин – Торонто 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16)
Бруклин: Портер 24 + 11 подборов, Клауни 19 + 9 подборов, Демин 16, Клэкстон 12 + 7 подборов, Мэнн 5 + 7 передач – старт; Шарп 8, Траоре 8, З. Уильямс 2, Мартин 2, Вольф 0.
Торонто: Ингрэм 19, Куикли 17 + 10 передач, Агбаджи 7, Барнс 6, Пельтль 2 – старт; Волтер 9, Мюррей-Бойлс 8, Бэттл 4, Мамукелашвили 4, Дик 3, Шед 2, Темпл 0.
Нью-Йорк – Майами 132:125 (30:37, 36:25, 39:37, 27:26)
Нью-Йорк: Брансон 47 + 8 передач, Бриджес 24, Ануноби 18, Харт 13 + 10 подборов, Таунс 2 – старт; Кларксон 10, Робинсон 9 + 7 подборов, Колек 6, Диавара 3.
Майами: Вейр 28 + 19 подборов, Пауэлл 22, Адебайо 14 + 9 подборов, Митчелл 13 + 8 передач, Виггинс 7 – старт; Хакез 23, Смит 9, Фонтеккьо 7, Якучионис 2.
Вашингтон – Сан-Антонио 113:124 (28:26, 21:43, 37:29, 27:26)
Вашингтон: Керрингтон 21, Вукчевич 18 + 9 подборов, Макколлум 15, Джордж 14 + 7 передач, Шампени 5 – старт; Джонсон 19 + 7 подборов, Брэнем 9, Райли 8, Уоткинс 4, Гилл 0.
Сан-Антонио: Фокс 27 + 7 подборов + 6 передач, Корнет 20 + 12 подборов, Касл 18 + 11 передач, Барнс 14, Вассел 11 – старт; Вембаньяма 14 + 12 подборов, К. Джонсон 12 + 9 подборов, Олиник 4, Шампени 3, Харпер 1.
Миннесота – Милуоки 103:100 (23:29, 25:31, 27:15, 28:25)
Миннесота: Эдвардс 24 + 6 передач, Дивинченцо 18, Рэндл 12 + 7 подборов, Гобер 11 + 18 подборов, Макдэниелс 0 – старт; Рид 12, Шеннон 11, Хайленд 9, Конли 6+6 передач, Кларк 0.
Милуоки: Портер 24 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь, Портис 16 + 11 подборов, Тернер 13, Кузма 12 + 10 подборов, Грин 4 – старт; Роллинз 16, Симс 9, Трент 6, Г. Харрис 0.
Сакраменто – Хьюстон 125:124 OT (30:31, 27:37, 25:23, 30:21, 13:12)
Сакраменто: Дерозан 27 + 9 передач, Мюррей 26, Вестбрук 21 + 13 подборов + 5 потерь, Рейно 12 + 13 подборов, Ачиува 5 – старт; Шрёдер 24 + 7 подборов + 9 передач, Клиффорд 6, Кардуэлл 2, Монк 2, Эллис 0.
Хьюстон: Шенгюн 28 + 5 потерь, Дюрант 24 + 10 подборов + 8 передач, Томпсон 18 + 9 подборов + 8 передач, Смит 18, Окоги 3 + 7 подборов – старт; Иссон 16, Шеппард 15, Капела 2.