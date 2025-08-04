Официально. Санон продолжит карьеру в Польше
Защитник будет выступать за Слёнск
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Игрок сборной Украины Иссуф Санон стал игроком Шлёнска, сообщает пресс-служба клуба.
Прошлый сезон атакующий защитник провел в латвийском ВЕФ, с которым выиграл Латвийско-Эстонскую лигу и чемпионат Латвии. Отметим, что главным тренером коллектива из Вроцлава в межсезонье стал наставник сборной Украины Айнарс Багатскис.
Напомним, ранее Артем Пустовой подписал контракт с командой из Андорры.
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