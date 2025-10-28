Оклахома победила Даллас, победы Голден Стейта и Денвера, а также поражение Лейкерс.
Бостон был сильнее Нью-Орлеана, Хьюстон не заметил Бруклин
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Детройт 116:95 (33:24, 30:17, 27:25, 26:29)
Кливленд: Митчелл 35 + 5 потерь, Аллен 20 + 7 подборов, Э. Мобли 15 + 11 подборов, Хантер 13 + 6 передач, Меррилл 11 – старт; Вейд 5, Портер 4 + 7 подборов, Брайант 4, Тайсон 3, Нэнс 3, Проктор 3, Траверс 0.
Детройт: Каннингем 12 + 5 потерь, Харрис 10, Д. Робинсон 8, Дюрен 8 + 7 подборов, Томпсон 6 – старт; Холланд 11, Смит 11, Дженкинс 9, Ланир 6, Стюарт 4 + 9 подборов, Рид 4, Клинтман 2, Грин 2, Джонс 2.
Филадельфия – Орландо 136:124 (33:28, 39:32, 29:34, 35:30)
Филадельфия: Макси 43 + 8 передач, Эджкомб 26 + 7 передач, Убре 25 + 10 подборов, Бона 7, Уокер 4 – старт; Граймс 14, Гордон 8, Эдвардс 5, Драммонд 4, Саллис 0.
Орландо: Банкеро 32 + 7 подборов, Бейн 24, Ф. Вагнер 22, Саггс 12 + 6 передач, Картер 10 + 10 подборов – старт; Блек 14, Битадзе 5, Пенда 3, Джонс 2, Ричардсон 0, да Силва 0.
Чикаго – Атланта 128:123 (27:35, 30:23, 41:34, 30:31)
Чикаго: Гидди 18 + 13 подборов, Вучевич 17 + 17 подборов + 9 передач, Бузелис 16, Джонс 14 + 7 подборов + 9 передач, Окоро 10 – старт; Досунму 21, Хертер 15, Вильямс 12, Филлипс 5, Смит 0.
Атланта: Порзингис 27, Джонсон 25, Янг 21 + 17 передач, Дэниелс 2 + 7 подборов, Ризаше 2 – старт; Оконгву 18 + 10 подборов, Александер-Уокер 17, Кеннард 7, Гуйе 4, Уоллес 0.
Сан-Антонио – Торонто 121:103 (41:29, 28:21, 26:28, 26:25)
Сан-Антонио: Вембаньяма 24 + 15 подборов, Касл 22 + 5 потерь, Барнс 18, Вассел 15, Шемпени 9 + 9 подборов – старт; Харпер 11 + 6 передач, К. Джонсон 10, Маклафлин 5, Браян 3, Бийомбо 2, Джонс-Гарсия 2, Миникс 0, Ингрэм 0.
Торонто: Барретт 25, Куикли 15 + 7 передач, Ингрэм 14, Барнс 8, Пельтль 2 – старт; Мюррей-Бойлс 19, Шед 6, Мамукелашвили 5, Агбаджи 4, Волтер 3, Мобо 2, Дик 0.
Хьюстон – Бруклин 137:109 (42:25, 29:35, 32:17, 34:32)
Хьюстон: Шенгюн 21 + 6 передач, Дюрент 19, Томпсон 12 + 8 передач, Смит 11, Окоги 10 – старт; Иссон 22, Шеппард 15 + 8 передач, Капела 8, А. Холидей 5, Тейт 4, Адамс 4 + 8 подборов, Дэвисон 3, Грин 3.
Бруклин: Мэнн 21, Портер 18, Томас 9, Сараф 6, Клэкстон 6 – старт; Шарп 17 + 12 подборов, Мартин 11, Вилсон 9, Лидделл 6, Траоре 4, Клауни 2, Этьенн 0.
Бостон – Новый Орлеан 122:90 (34:26, 31:28, 22:24, 35:12)
Бостон: Притчард 18 + 8 передач, Браун 15 + 7 подборов, Майнотт 15 + 9 подборов, Уайт 11 + 7 передач, Кета 6 + 11 подборов + 4 блок-шота – старт; Саймонс 25, Гарза 16, Хаузер 9, Тиллман 4, Шайерман 3, Уолш 0, Буше 0, Харпер 0.
Новый Орлеан: Пул 22, Джонс 11, Мисси 11 + 7 подборов, Мёрфи 7, Фирс 2 – старт; Квин 12, Бэй 11, Джордан 7, Альварадо 5, Пиви 2, Макгоуэнс 0, Хоукинс 0, Маткович 0.
Оклахома-Сити – Даллас 101:94 (28:24, 20:18, 39:27, 14:25)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 23 + 8 передач, Холмгрен 18 + 11 подборов + 4блок-шотов, Хартенштайн 16 + 12 подборов, Дорт 6, Уоллес 4 – старт; Митчелл 17 + 7 подборов, Виггинс 11, Джейлин Уильямс 4 + 7 подборов, Барнхайзер 2, Янгблад 0.
Даллас: Дэвис 26 + 11 подборов, Вашингтон 15 + 9 подборов, Кристи 14, Томпсон 8, Флегг 2 – старт; Харди 11, Рассел 9 + 10 передач, Маршалл 9, Калеб Мартин 0.
Юта – Финикс 138:134 OT (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10)
Юта: Маркканен 51 + 14 подборов, Джордж 26 + 10 передач, Кесслер 25 + 11 подборов + 4 блок-шота, Михайлюк 11, Филиповски 3 – старт; Нуркич 7 + 13 подборов, Клейтон 6, Бейли 6, Сенсабо 3, Хендрикс 0.
Финикс: Букер 34 + 10 передач, Аллен 23, О’Нил 17 + 13 подборов + 7 передач + 5 перехватов, Данн 7, Игодаро 2 – старт; Уильямс 25 + 11 подборов, Жилеспи 15 + 13 передач, Ричардс 6 + 10 подборов, Ливерс 5, Хейс-Дэвис 0.
Денвер – Миннесота 127:114 (34:30, 23:35, 45:29, 25:20)
Денвер: Дж. Мюррей 43, Йокич 25 + 19 подборов + 10 передач, Гордон 9, К. Браун 7, К. Джонсон 5 – старт; Хардуэй 20, Уотсон 12, Валанчюнас 4, Б. Браун 2, Холмс 0, Пикетт 0, Стротер 0, Ннаджи 0, Джонс 0, Тайсон 0.
Миннесота: МакДэниелс 25 + 4 блок-шота, Рэндл 24 + 7 подборов, Дивинченцо 12, Конли 10, Гобер 8 – старт; Рид 18 + 7 подборов, Шеннон 9, Хайленд 4, Диллингем 4, Джузенг 0, Беранже 0, Миллер 0.
Голден Стейт – Мемфис 131:118 (36:37, 29:24, 36:24, 30:33)
Голден Стейт: Куминга 25 + 10 подборов, Подземски 23 + 6 передач, Батлер 20 + 5 потерь, Карри 16, Др. Грин 7 + 10 передач – старт; Муди 20, Хилд 5, Пэйтон II 4, Ричард 4, Сантос 3, Пист 2, Джексон-Дэвис 2, Спенсер 0.
Мемфис: Морант 23 + 9 передач, Лендеил 17, Джарен Джексон 16 + 7 подборов, Веллс 10, Колдуэлл-Поуп 7 – старт; Альдама 14, Спенсер 11, Кауард 9, Смолл 4, Проспер 4, Кончар 3, Холл 0.
Портленд – Лейкерс 122:108 (28:24, 29:27, 32:26, 33:31)
Портленд: Авдия 25, Холидей 24 + 6 передач, Шарп 16 + 7 подборов + 5 потерь, Клинган 16 + 14 подборов, Камара 4 – старт; Грант 22, Лав 5, Уэсли 4, Рит 3, Мюррей 2, Ян Ханьсен 1, Рупер 0, Сисако 0.
Лейкерс: Ривз 41 + 8 потерь, Хатимура 16, Эйтон 16 + 8 подборов, Вандербилт 14 + 8 подборов, Ларьявия 3 – старт; Кнехт 16, Смит 2, Джеймс-младший 0, Манньон 0, Колоко 0.
Поделиться