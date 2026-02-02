Оклахома победила Денвер, Лейкерс проиграли Нью-Йорку, поражение Юты
Сан-Антонио обыграли Орландо, Майами разгромил Чикаго
около 3 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Милуоки 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18)
Бостон: Браун 30 + 13 подборов, Уайт 17 + 7 подборов + 8 передач, Кета 14 + 8 подборов, Притчард 7, Хаузер 3 – старт; Саймонс 27, Волш 6, Гарза 3, Вильямс 0, Шайерман 0, Майнотт 0, Гонсалес 0.
Милуоки: Роллинз 25 + 7 передач, Кузма 16, Портис 8 + 12 подборов, Тернер 7, Грин 3 – старт; Трент 9, Ненс 7, Симс 2, Энтони 2, Коффи 0, Джексон 0, Т. Адетокумбо 0.
Вашингтон – Сакраменто 116:112 (23:14, 30:34, 35:34, 28:30)
Вашингтон: Бегли 15, Кулибали 15, Миддлтон 13, Керрингтон 6 + 6 передач, Джордж 6 – старт; Райли 18 + 6 передач, Джонсон 17 + 7 потерь, Лабисьер 13 + 7 подборов, Уоткинс 8, Купер 5 + 7 подборов, Хилл 0.
Сакраменто: Лавин 35, Дерозан 32, Рейно 14, Клиффорд 6, Ачиува 5 – старт; Кардуэлл 5, Картер 4, Монк 4, Макдермотт 3, Стивенс 2, Юбэнкс 2, Плауден 0.
Торонто – Юта 107:100 (28:23, 23:33, 35:28, 21:16)
Торонто: Барретт 21, Ингрэм 19, Куикли 17, Барнс 14 + 9 подборов + 4 блок-шота, Мюррей-Бойлз 4 – старт; Мамукелашвили 20, Волтер 7, Шедд 5, Дик 0, Беттл 0, Агбаджи 0.
Юта: Маркканен 27 + 11 подборов, Коллиер 19 + 7 передач, Нуркич 11 + 13 подборов + 5 потерь, Вильямс 10, Бейли 4 + 11 подборов – старт; Михайлюк 8, Клейтон 7, Филиповский 6, Сенсабо 4, Лав 4.
Детройт – Бруклин 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15)
Детройт: Дюрен 21 + 10 подборов, Каннингем 18 + 12 передач, Харрис 11, Томпсон 9 + 8 подборов, Д. Робинсон 8 – старт; Дженкинс 18, Сассер 10, Стюарт 9, Грин 8, Айви 8, Холланд 6, Рид 4.
Бруклин: Клакстон 10, Вольф 6 + 10 подборов, Траоре 5, Менн 4, Дёмин 3 – старт; Пауэлл 12, Томас 12, Вилсон 8 + 7 подборов, Шарп 8 + 11 подборов + 5 потерь, Лидделл 5, Сараф 4, Мартин 0.
Майами – Чикаго 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29)
Майами: Ларссон 20, Адебайо 20 + 9 подборов, Виггинс 14, Митчелл 13 + 6 передач, Фонтеккио 2 + 7 подборов – старт; Вейр 17, Хакес 14, Смит 10 + 6 передач, Джонсон 9, Гарднер 5 + 7 подборов, Голдин 4, Якучионис 4 + 9 передач, Янг 2.
Чикаго: Уайт 16, Вучевич 12, Досунму 10, Окоро 9, Бузелис 2 – старт; Филлипс 10, Олбрич 9, Вильямс 9 + 10 подборов, Терри 8, Кавамура 6 + 6 передач.
Нью-Йорк – Лейкерс 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
Нью-Йорк: Ануноби 25 + 8 подборов, Харт 20, Брансон 12 + 7 подборов + 13 передач, Таунс 11 + 13 подборов, Бриджес 10 – старт; Шемет 23, Колек 8, Диавара 3, Хукпорти 0, Джонс 0, Робинсон 0 + 7 подборов, Джемисон 0.
Лейкерс: Дончич 30 + 15 подборов + 8 передач, Джеймс 22 + 6 передач, Эйтон 13, Смарт 7, Ларевия 5 – старт; Хачимура 11, Винсент 8, Хейс 2, Вандербилт 1, Клебер 1, Кнехт 0, Тимми 0, Смит 0.
Сан-Антонио – Орландо 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)
Сан-Антонио: Вембаньяма 25 + 8 подборов + 5 блок-шотов, Васселл 16, Фокс 14 + 10 передач, Шемпени 11 + 8 подборов, Барнс 7 – старт; Харпер 15, К. Джонсон 14 + 10 подборов, Брайан 6, Корнет 2, Ингрем 2, Маклафлин 0, Вотерс 0, Умуде 0.
Орландо: Бэйн 25, Банкеро 19 + 10 подборов, Блэк 11, Саггс 5 + 6 передач, Картер 2 – старт; Айзек 9, М. Вагнер 8, Пенда 7, да Силва 7, Битадзе 4, Ричардсон 3, Ховард 3, Джонс 0.
Финикс – Клипперс 93:117 (20:24, 23:25, 28:36, 22:32)
Финикс: Аллен 23 + 8 передач, Брукс 22, Гиллеспи 12, О’Нил 9, Вильямс 7 + 7 подборов – старт; Гудвин 12, Игодаро 4, Ливерс 2, Буэй 2, Данн 0, Флеминг 0, Малуач 0.
Клипперс: Леонард 25 + 8 подборов, Коллинз 16 + 9 подборов, Зубац 14 + 20 подборов, Сэндерс 12, Данн 8 + 5 потерь – старт; Миллер 20, Б. Лопес 8, Кристи 6, Батюм 3 + 8 подборов, Нидергойзер 3, Браун 2.
Портленд – Кливленд 111:130 (24:29, 24:28, 30:41, 33:32)
Портленд: Шарп 20, Грант 15, Сиссоко 15, Камара 12, Клинган 8 + 12 подборов + 4 блок-шота – старт; Лав 21, Р. Вильямс 10 + 12 подборов, Весли 5, Рупер 3, Кук 2, Ян Ханьсен 0.
Кливленд: Аллен 40 + 17 подборов + 4 блок-шота, Меррилл 22, Тайсон 18 + 6 передач, Митчелл 14 + 9 передач, Уэйд 6 – старт; Томлин 12, Брайант 10, Портер 3 + 12 передач + 5 перехватов, Болл 3, Энаруна 2, Нэнс 0, Проктор 0.
Денвер – Оклахома-Сити 111:121 (26:32, 29:30, 30:39, 26:20)
Денвер: Уотсон 29, Йокич 16 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь, Дж. Мюррей 12 + 12 передач, Пикетт 7, Джонс 6 – старт; Валанчюнас 13, Б. Браун 9, Стротер 9, Тайсон 5, Хардуэй 3, Холмс 2, Ннаджи 0.
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 34 + 13 передач, Воллес 27, Холмгрен 14, Дорт 6, Гартенштайн 4 – старт; Виггинс 14, Джо 9, Джейлин Вильямс 8, К. Вильямс 5, Барнхайзер 0, Дженг 0.