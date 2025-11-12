Оклахома разгромила Голден Стэйт, Михайлюк помог Юте уничтожить Индиану
Бостон уступил Филадельфии, Бруклин проиграл Торонто
1 день назад
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Мемфис 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27)
Нью-Йорк: Брансон 32 + 10 передач + 6 потерь, Бриджес 22 + 7 подборов, Таунс 21 + 13 подборов, Ануноби 16, Шемет 10 – старт; Кларксон 13, Макбрайд 9, Харт 8 + 8 передач, Ябуселе 2.
Мемфис: Джарен Джексон 19 + 5 потерь, Веллс 18, Морент 16 + 10 передач + 8 потерь, Лендейл 8 + 8 подборов, Колдуэлл-Поуп 4 – старт; Альдама 19 + 7 подборов, В. Уильямс 14 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь, Спенсер 11, Кауард 11, Кончар 0.
Филадельфия – Бостон 102:100 (23:22, 28:19, 20:36, 31:23)
Филадельфия: Макси 21 + 9 передач, Драммонд 14 + 13 подборов, Убре 12 + 7 подборов, Уотфорд 7, Эджкомб 6 – старт; Эдвардс 22, Граймс 18, Бона 2, Уокер 0, Маккейн 0.
Бостон: Браун 24, Уайт 18 + 7 передач, Кета 8 + 10 подборов, Притчард 5, Майнотт 3 – старт; Саймонс 17, Гарза 9 + 8 подборов, Уолш 8 + 7 подборов, Гонсалес 5, Хаузер 3 + 7 подборов.
Оклахома-Сити – Голден Стэйт 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 28 + 11 передач, Холмгрен 23 + 11 подборов, Митчелл 17, Хартенштайн 8 + 7 подборов, Уоллес 3 – старт; Джо 18, Джейлин Уильямс 12, Карузо 8 + 5 перехватов, Дженг 5, Барнхайзер 4, Йангблад 0.
Голден Стэйт: Куминга 13 + 5 потерь, Батлер 12, Карри 11, Пост 6, Др. Грин 3 – старт; Спенсер 12, Подземски 10, Муди 10, Ричард 9, Джексон-Дэвис 6 + 6 потерь, Хильд 4, Сантос 4, Пэйтон II 2.
Бруклин – Торонто 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30)
Бруклин: Клакстон 21 + 8 подборов, Портер 21, Клауни 18 + 8 подборов, Дёмин 16, Мэнн 9 – старт; Вилсон 9, Пауэлл 6, Этьен 3, Сараф 2, Вольф 2, З. Уильямс 2, Мартин 0.
Торонто: Ингрэм 25, Куикли 24 + 8 подборов, Барнс 15 + 11 подборов, Барретт 13 + 6 передач, Пелтль 12 + 10 подборов – старт; Мюррей-Бойлс 9, Дик 6, Уолтер 6, Шед 6, Бэттл 3, Мобо 0.
Юта – Индиана 152:128 (38:34, 32:23, 44:34, 38:37)
Юта: Маркканен 35, Бейли 20, Михайлюк 20, Нуркич 11 + 11 подборов, Джордж 10 + 7 передач – старт; Сенсабо 16, Филиповски 16 + 7 подборов, Коллиер 14 + 11 передач, Клейтон 8, Уильямс 2, Харклесс 0.
Индиана: Сиакам 27, Нембхард 25 + 7 передач, Несмит 17 + 7 передач, Бредли 8, Робинсон-Эрл 6 – старт; Джексон 12 + 10 подборов, Макконнелл 12, Уокер 11, Шеппард 4, Хафф 3, Моррис 2, Коди Мартин 1.