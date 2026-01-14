Оклахома разгромила Сан-Антонио, Денвер победил Новый Орлеан, победа Голден Стэйт
Милуоки проиграли Миннесоте, Лейкерс разбили Атланту
НБА. Регулярный чемпионат
Майами – Финикс — 127:121 (36:28, 35:26, 21:38, 35:29)
Майами: Адебайо (29 + 9 подборов), Пауэлл (27), Хирро (23), Митчелл (9 + 6 передач), Виггинс (8) – старт; Хакес (16 + 8 передач), Веер (10), Смит (2), Ларссон (2), Йович (1).
Финикс: Брукс (25), Букер (24 + 9 подборов + 9 передач), Вильямс (18 + 14 подборов), Жилеспи (13), О’Нил (8) – старт; Аллен (25), Игодаро (3), Данн (3), Гудвин (2).
Хьюстон – Чикаго — 119:113 (29:24, 28:36, 33:28, 29:25)
Хьюстон: Дюрант (28 + 10 подборов), Томпсон (23), Шенгюн (23 + 8 подборов + 11 передач), Смит (18 + 7 подборов), Окоги (4) – старт; Дэвисон (9 + 7 подборов), Шеппард (8), Адамс (4), Капела (2), Тейт (0).
Чикаго: Джонс (34 + 7 передач), Бузелис (19), Смит (14 + 9 подборов), Вучевич (14 + 7 подборов), Окоро (9) – старт; Хертер (11), Досунму (7), Терри (5), Вильямс (0).
Миннесота – Милуоки — 139:106 (38:20, 38:25, 30:33, 33:28)
Милуоки: Я. Адетокумбо (25 + 8 подборов + 8 потерь), Портис (14 + 7 подборов), Портер (13 + 7 передач), Роллинз (11 + 7 подборов), Грин (9) – старт; Коффи (10), Трент (6), Нэнс (5), Энтони (4), Г. Гаррис (3), Джексон (2), Кузма (2), Т. Адетокумбо (2), Симс (0).
Миннесота: Рэндл (29 + 8 подборов + 6 передач), Рид (19), Макдэниелс (17), Дивиченцо (11 + 7 передач), Конли (9) – старт; Хайленд (23), Беранже (13), Миллер (7), Диллингем (5), Кларк (4), Джузенг (2), Инглс (0).
Денвер – Новый Орлеан — 122:116 (32:31, 28:34, 29:27, 33:24)
Новый Орлеан: Мерфи (31), Бей (19), Вильямсон (12 + 7 подборов), Фирс (10), Куин (8 + 13 подборов + 6 передач) – старт; Пул (16), Мисси (8), Хокинс (6), Маткович (4), Пиви (2).
Денвер: Дж. Мюррей (35 + 9 передач), Вотсон (31), Пикетт (16), Гордон (16 + 8 подборов), Джонс (2) – старт; Хардоуэй (18), Б. Браун (4), Ннаджи (0), Тайсон (0).
Оклахома-Сити – Сан-Антонио — 119:98 (32:26, 23:26, 40:24, 24:22)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джейлен Вильямс (20), Холмгрен (8 + 9 подборов), Уоллес (6), Виггинс (5) – старт; Карузо (13), Джейлин Вильямс (11 + 10 подборов), Митчелл (11), Джо (8), К. Вильямс (3).
Сан-Антонио: Касл (20 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Вембаньяма (17 + 8 подборов), Фокс (14), Шемпени (13), Барнс (2) – старт; Харпер (12), К. Джонсон (9), Корнет (8 + 8 подборов), Вотерс (3), Сохан (0), Маклафлин (0), Браян (0).
Лейкерс – Атланта — 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30)
Лейкерс: Джеймс (31 + 9 подборов + 10 передач), Дончич (27 + 12 передач + 7 потерь), Ларевия (17), Эйтон (17 + 18 подборов), Смарт (16) – старт; Винсент (10), Хатимура (7), Смит (6), Вандербилт (3), Бафкин (3), Кнехт (2), Тимми (2), Джеймс младший (0).
Атланта: Александр-Уокер (26), Джонсон (13 + 6 передач), Крэйчи (11), Дэниелс (8 + 8 подборов), Оконгву (7 + 8 подборов) – старт; Макколлум (25), Кисперт (19), Гуйе (5 + 5 перехватов), Уоллес (2), Ньюэлл (0).
Голден Стейт – Портленд — 119:97 (38:24, 29:17, 28:30, 24:26)
Голден Стейт: Батлер (16), Муді (14), Др. Грін (10 + 7 подборов + 6 потерь), Карри (7 + 10 передач), Пист (3) – старт; Мелтон (23), Подземски (15), Пэйтон II (8), Ричард (8), Сантос (6 + 6 передач), Хорфорд (6), Хилд (3), Спенсер (0), Джексон-Дэвис (0).
Портленд: Шарп (19), Лав (17 + 7 передач), Клинган (7 + 9 подборов), Камара (6), Сиссоко (3) – старт; Рупер (13), Холидей (12 + 8 подборов), Р. Вильямс (11), Кук (3), Рит (3), Ян Ханьсен (3).
