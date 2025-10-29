Оклахома-Сити обыграла Сакраменто, Голден Стейт победили Клипперс
Милуоки выиграли у Никс, Шарлотт проиграли Майами
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Филадельфия 134:139 ОТ (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13)
Вашингтон: Сарр 31 + 11 подборов + 5 потерь, Джордж 20 + 9 подборов + 7 передач, Макколлум 14 + 7 передач, Миддлтон 13 + 10 подборов, Кэррингтон 10 – старт; Бегли 14 + 7 подборов, Киспорт 13, Джонсон 10, Уитмор 9, Уоткинс 0, Шемпени 0.
Филадельфия: Макси 39 + 10 передач, Эмбиид 25 + 7 подборов, Убре 17 + 11 подборов, Эджкомб 14, Эдвардс 3 – старт; Граймс 23+7 подборов, Уокер 8, Драммонд 6+10 подборов, Бона 2+5 блок-шотов, Уотфорд 2, Гордон 0.
Майами – Шарлотт 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29)
Майами: Адебайо 26, Виггинс 21, Ларссон 17, Уэйр 14 + 9 подборов, Митчелл 8 + 9 передач – старт; Хакес 28, Йович 10, Фонтеккьо 10, Смит 5, Гарднер 3, Джонсон 2, Янг 0.
Шарлотт: Болл 20 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь, Книппел 19, Секстон 18 + 6 передач, Бриджес 17, Колкбреннер 10 – старт; Диабате 8, Джеймс 8, Менн 8, Макнили 6, Салон 3.
Милуоки – Нью-Йорк 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20)
Милуоки: Я. Адетокумбо 37 + 8 подборов + 7 передач, Ролинз 25, Трент 11, Грин 9, Тернер 5 + 8 подборов – старт; Портис 9, Коффи 8, Принс 8, Кузма 5, Энтони 4+9 передач.
Нью-Йорк: Брансон 36, Бриджес 24 + 11 подборов + 6 передач, Шемет 16, Ануноби 9, Таунс 8 + 12 подборов – старт; Кларксон 10, Колек 5, Харт 3, Хукпорти 0, Диавара 0.
Оклахома-Сити – Сакраменто 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 31 + 9 подборов, Виггинс 18 + 6 передач, Дорт 13, Уоллес 8, Хартенштайн 4 + 14 подборов – старт; Митчелл 18, Карузо 8, Джейлин Уильямс 3, Барнхайзер 2, Карлсон 2, Янгблад 0.
Сакраменто: Лавин 23, Дерозан 19, Вестбрук 16 + 9 подборов, Сабонис 10 + 18 подборов + 5 потерь, Шредер 8 – старт; Эллис 12, Монк 9, Картер 4, Юбэнкс 0.
Голден Стэйт – Клипперс 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16)
Голден Стэйт: Батлер 21, Карри 19 + 8 передач, Пист 12 + 8 подборов, Куминга 9, Др. Грин 7 + 7 подборов – старт; Подземски 12, Муди 9, Ричард 5, Хилд 2, Хорфорд 2, Сантос 0, Пейтон II 0, Спенсер 0, Джексон-Дэвис 0.
Клипперс: Харден 20, Ленард 18, Зубац 14 + 14 подборов, Д. Джонс 3, Богданович 2 – старт; Коллинз 5 + 7 подборов, Данн 5, Кристи 4, Б. Лопес 3, Батюм 3, Браун 2, Телфорт 0, Пол 0, Нидеройзер 0.