Оклахома уступила Майами, Голден Стэйт разбил Шарлотт, Лейкерс проиграли Портленду
Сан-Антонио победил Миннесоту, Денвер выиграл у Вашингтона
21 минуту назад
НБА. Регулярный чемпионат
Даллас — Юта — 138:120 (42:29, 29:30, 35:35, 32:26)
Даллас: Уильямс 22, Кристи 22, Маршалл 16 + 6 передач, Пауэлл 10 + 8 подборов, Калеб Мартин 3 - старт; Томпсон 23, Харди 12, Сиссе 9 + 10 подборов, Келли 8, Нембхард 7, Робинсон-Эрл 6.
Юта: Джордж 29 + 6 передач, Бейли 18 + 8 подборов, Филиповски 13 + 12 подборов, Уильямс 11, Колльер 9 - старт; Сенсабо 25, Андерсон 8, Клейтон 5 + 8 передач, Хендррикс 2.
Атланта — Бостон — 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15)
Атланта: Оконгву 21 + 7 подборов, Александр-Уокер 18 + 6 передач, Джонсон 12 + 8 подборов, Макколлум 11 + 7 подборов, Крейчи 3 - старт; Киспер 16 + 7 подборов, Ньюэлл 10, Уоллес 5, Гуйе 5 + 7 подборов, Хьюстан 3, Кеннард 2, Деннис 0.
Бостон: Браун 41, Хаузер 30, Кета 14 + 7 подборов, Шайерман 9 + 7 подборов, Уайт 7 + 12 передач - старт; Саймонс 14, Гонсалес 7 + 8 подборов, Гарза 4, Уильямс 3, Харпер 3, Уолш 0, Тилльман 0.
Детройт — Индиана — 121:78 (31:11, 28:14, 33:28, 29:25)
Детройт: Каннингем 16, Д. Робинсон 16, Дюрен 15 + 8 подборов, Харрис 7, Томпсон 7 + 7 подборов - старт; Грин 16, Леверт 10, Сассер 9, Стюарт 7 + 7 подборов, Холланд 7, Айви 5, Дженкинс 3, Рид 3.
Индиана: Уокер 13, Шеппард 8, Джексон 8 + 5 потерь, Ферфи 5 + 5 потерь, Хафф 3 - старт; Брэдли 12, Джексон 10, Томпсон 10, Питер 5, Джонс 2, Поттер 2 + 9 подборов.
Нью-Йорк — Финикс — 99:106 (27:19, 29:36, 21:25, 22:26)
Нью-Йорк: Макбрайд 23, Таунс 23 + 11 подборов, Ануноби 21 + 8 подборов, Бриджес 15, Диавара 3 - старт; Кларксон 6, Шамет 5, Колек 2, Робинсон 1 + 10 подборов, Ябуселе 0, Маккаллар 0.
Финикс: Букер 27, Уильямс 14 + 9 подборов, Гиллеспи 11 + 6 передач, О’Нил 10, Брукс 5 - старт; Аллен 16, Гудвин 13, Данн 8, Игодаро 2, Ливерс 0.
Майами — Оклахома — 122:120 (30:37, 30:28, 35:30, 27:25)
Майами: Адебайо 30 + 12 подборов, Пауэлл 19, Ларссон 16, Виггинс 15, Якучионис 3 + 7 передач - старт; Фонтеккио 13, Гарднер 11, Вейр 7 + 9 подборов, Смит 5, Йович 3.
Оклахома: Гилджес-Александер 39, Холмгрен 14 + 11 подборов + 5 блок-шотов, Уоллес 9, Джейлен Уильямс 8, Дорт 2 - старт; Виггинс 18, Митчелл 15 + 5 потерь, Джо 8, Карузо 5, Джейлин Уильямс 2, К. Уильямс 0.
Сан-Антонио — Миннесота — 126:123 (21:22,48:22, 27:40, 30:39)
Сан-Антонио: Вембаньяма 39 + 9 подборов, Фокс 25 + 12 передач, Касл 8 + 9 передач, Барнс 8 + 8 подборов, Шемпени 7 – старт; Джонсон 20, Харпер 9, Корнет 8, Вотерс 2, Брайан 0.
Миннесота: Эдвардс 55, Макдэниэлс 23, Рэндл 17 + 10 подборов, Дивинченцо 11, Рид 0 – старт; Беранже 10 + 8 подборов, Хайленд 7, Кларк 0, Джузенг 0, Миллер 0, Конли 0.
Голден Стэйт — Шарлотт — 136:116 (39:28, 30:29, 43:37, 24:22)
Голден Стэйт: Др. Грин 20 + 6 передач, Карри 14, Муди 12, Ричард 11, Пост 7 + 7 подборов – старт; Мелтон 24, Подземски 16 + 7 передач, Хилд 14, Хорфорд 11, Пэйтон II 5, Джексон-Дэвис 2, Спенсер 0.
Шарлотт: Миллер 28 + 6 потерь, Книппел 24 + 11 подборов, Бриджес 9, Колкбреннер 4 + 7 подборов, Джеймс 2 – старт; Секстон 17, Болл 15, Г. Уильямс 7, Коннотон 5, Мэнн 3, Салон 2, Грин 0.
Денвер — Вашингтон — 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29)
Денвер: Дж. Мюррей 42 + 6 передач + 5 потерь, Вотсон 21, Гордон 8 + 10 подборов + 11 передач, Джонс 7, Пикетт 5 + 6 передач – старт; Хардуэй 30, Б. Браун 4, Ннаджи 4, Стротер 0.
Вашингтон: Джордж 29 + 7 передач, Миддлтон 16 + 7 подборов, Сарр 16 + 8 подборов, Кэррингтон 13, Джонсон 4 – старт; Бэгли 14, Шемпени 13 + 9 подборов, Райли 7, Уоткинс 3.
Портленд — Лейкерс — 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26)
Портленд: Шарп 25, Клингэн 18 + 11 подборов, Сиссоко 14, Холидей 9, Камара 9 – старт; Грант 22, Лав 22 + 7 передач, Р. Уильямс 8, Рит 5, Кук 0, Рупер 0, Ян Хансен 0.
Лейкерс: Смарт 25, Джеймс 20 + 9 подборов + 8 передач, Клебер 11, Винсент 3, Ларэвия 2 – старт; Тимми 21, Хачимура 11, Бафкин 9, Вандербилт 6, Смит 5, Кнехт 3, Джеймс-младший 0.
Поделиться