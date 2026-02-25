Орландо обыграло Лейкерс, Даллас преодолел Бруклин, Кливленд выиграл у Нью-Йорка
Филадельфия разгромила Индиану, Майами проиграло Милуоки
41 минуту назад
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана — Филадельфия — 114:135 (38:30, 27:45, 20:31, 29:29)
Индиана: Нембхард 23, Джонс 13, Шеппард 12, Уокер 8 + 10 подборов + 6 передач, Хафф 4 – старт; Поттер 23, Джексон 15, Браун 9 + 10 подборов, Макконнелл 7.
Филадельфия: Макси 32 + 9 подборов + 8 передач, Эмбиид 27, Эджкомб 23 + 7 подборов, Убре 12, Барлоу 0 – старт; Граймс 15, Вотфорд 12, Бона 6, Драммонд 2, Эдвардс 2, Терри 2, Пейн 2, Уокер 0.
Атланта — Вашингтон — 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34)
Атланта: Александер-Уокер 16, Оконгву 10 + 10 подборов + 7 передач, Макколум 8, Дэниелс 6 + 8 подборов + 7 передач, Джонсон 5 – старт; Куминга 27 + 7 подборов, Киспер 12, Винсент 11, Рисаше 9 + 9 подборов, Лендейл 6, Гуе 6 + 11 подборов, Уоллес 3.
Вашингтон: Джордж 11, Джонсон 8, Кулибали 8 + 4 блок-шота, Вукчевич 5, Керрингтон 3 + 10 подборов + 7 передач – старт; Райли 18, Уоткинс 14, Шемпени 14, Купер 7, Уильямс 5, Гилл 5.
Бруклин — Даллас — 114:123 (29:36, 35:40, 27:23, 23:24)
Бруклин: Портер 26, Клауни 22, Клакстон 16 + 9 передач, Траоре 8 + 6 передач, Дэмин 3 – старт; Менн 17, Агбаджи 9, Шарп 7, Вольф 4, Пауэлл 2.
Даллас: Маршалл 21 + 7 передач, Кристи 13 + 7 подборов, Вашингтон 13, Гаффорд 9, Миддлтон 6 – старт; Бегли 22, Уильямс 19 + 10 передач, Томпсон 17, Калеб Мартин 3.
Кливленд — Нью-Йорк — 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29)
Кливленд: Митчелл 23, Харден 20, Аллен 19 + 10 подборов, Э. Мобли 12 + 7 подборов, Уэйд 11 + 8 подборов – старт; Тайсон 12 + 8 подборов, Брайант 5, Эллис 4, Шредер 3.
Нью-Йорк: Брансон 20, Бриджес 18, Таунс 14 + 7 подборов + 5 потерь, Харт 10, Ануноби 5 – старт; Робинсон 11 + 16 подборов, Диавара 5, Алварадо 5, Колек 4.
Торонто — Оклахома-Сити — 107:116 (32:25, 19:35, 29:38, 27:18)
Торонто: Барретт 21 + 8 подборов, Квикли 17, Барнс 15 + 7 передач + 4 блок-шота, Ингрэм 15 + 6 передач, Мюррей-Бойлс 4 – старт; Волтер 17, Шед 13.
Оклахома: Уоллес 27 + 8 подборов + 7 передач, Джо 22, Дорт 15, Хартенштайн 11 + 9 подборов, Холмгрен 7 + 9 подборов – старт; Карузо 16, Виггинс 8.
Милуоки — Майами — 128:117 (30:29, 33:29, 26:35, 39:24)
Милуоки: Портер 32 + 7 подборов + 7 передач, Роллинс 21, Кузма 19, Грин 8, Тернер 2 – старт; Портис 21, Дженг 11, Симс 8 + 10 подборов.
Майами: Пауэлл 26, Адебайо 18 + 9 подборов, Виггинс 16 + 8 подборов, Ларссон 10, Митчелл 8 + 8 передач – старт; Вейр 14, Хирро 14.
Новый Орлеан — Голден Стэйт — 113:109 (31:19, 15:20, 31:33, 36:37)
Новый Орлеан: Уильямсон 26, Бэй 18, Мюррей 13, Джордан 6 + 8 подборов, Джонс 5 + 5 перехватов – старт; Пул 12, Маткович 10 + 8 подборов.
Голден Стэйт: Мелтон 28, Муди 24, Сантос 15 + 12 подборов, Др. Грин 11 + 7 подборов + 6 передач – старт; Подземски 16 + 15 подборов.
Чикаго — Шарлотт — 99:131 (31:31, 24:25, 16:42, 28:33)
Чикаго: Бузелис 32 + 7 подборов, Уильямс 11, Ябуселе 11, Гидди 8, Окоро 7 – старт.
Шарлотт: Миллер 23, Книппел 21, Болл 16 + 7 передач, Бриджес 16 + 7 подборов, Диабате 9 + 7 подборов – старт.
Финикс — Бостон — 81:97 (26:21, 20:29, 11:30, 24:17)
Финикс: Гиллеспи 15, Грин 13, Данн 10, О'Нил 9 – старт; Аллен 14.
Бостон: Уайт22 + 8 подборов + 8 передач, Хаузер 16, Кета 14 + 13 подборов, Шайєрман 11 + 11 подборов – старт; Прітчард 8.
Портленд — Миннесота — 121:124 (27:33, 32:29, 35:34, 27:28)
Портленд: Холидей 22, Грант 21, Мюррей 16, Клинган 11 + 15 подборов, Камара 11 – старт; Хендерсон 19.
Миннесота: Эдвардс 34, Макдэниелс 29 + 5 блок-шотов, Дивинченцо 19, Рэндл 13 + 7 подборов + 6 передач, Гобер 10 + 19 подборов – старт.
Лейкерс — Орландо — 109:110 (33:25, 23:28, 24:26, 29:31)
Лейкерс: Дончич 22 + 9 подборов + 15 передач, Джеймс 21, Эйтон 21 + 13 подборов, Ривз 18 – старт.
Орландо: Банкеро 36 + 10 подборов + 6 передач, Бэйн 22 + 6 передач, Картер 20 + 12 подборов, Силва 13 – старт.