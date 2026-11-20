Денис Седашов

В регулярном чемпионате баскетбольной Суперлиги состоялись два матча.

Прикарпатье-Говерла одержала победу над Черкасскими Мавпами. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, но после большого перерыва хозяева полностью перехватили инициативу и довели дело до разгрома с разницей в 22 очка.

Драматичнее оказался другой матч игрового дня между БК Хмельницкий и Нико-Баскетом. Команды демонстрировали равную игру на протяжении всего поединка, а судьба противостояния решилась в конце последней десятиминутки, где сильнее оказались гости.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы — 74:52 (20:19, 16:13, 18:12, 20:8)

БК Хмельницкий – Нико-Баскет — 79:81 (21:26, 20:14, 23:21, 15:20)

Михайлюк провел самый результативный матч сезона в НБА.

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