Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу над сборной Черногории (98:89) в квалификации на чемпионат мира-2027.

«Я знаю Звездана Митровича около 30 лет. Я пересекался с ним, еще когда был игроком, а потом во время работы тренером. В баскетболе главное результат в конце – поражение или победа. Мы выполнили невероятную работу, играя перед этой замечательной публикой. Шум, дым, атмосфера – здесь было все. Я доволен тем, как мы выиграли. У нас было полтора тренировки перед матчем. Очень легко говорить, что нужно делать. Главное – старание. В каждом моменте мы соревновались, старались действовать жестко. Моментами было недопонимание, но около 37 минут мы контролировали игру, сохраняли фокус. Использовали шансы, которые давала Черногория в нападении, поддерживали стабильность в защите.

Иногда что-то не получалось, но мы выжили на выезде в Черногории, что является самым важным, а все остальное второстепенно. Мы держали фокус. Черногория – агрессивная команда. Мне понравилось, как мы контролировали эмоции. Талант этой команды в нападении. Михайлюк, Скапинцев, Шульга отлично исполнили свою работу, действовали агрессивно и не мешали друг другу на паркете. Команда очень зрелая, не дети. У нас есть опыт, который мы использовали на площадке против Черногории под руководством Звездана, который любит максимально физический стиль. Я знаю, что игроки меня слышат. Мы выполнили чертовски отличную работу в товарищеской игре с Латвией, против Греции и сейчас с Черногорией. Надеемся продолжать в том же духе.

У нас есть цель выйти на чемпионат мира, и мы собираемся ее выполнить. Нам может быть достаточно двух побед? Я так не считаю, надо выиграть все матчи. Эту команду очень легко тренировать. Лидеры давно в сборной и действительно проводили здесь лето. В предыдущих окнах приезжал Михайлюк, сейчас есть Шульга. Их легко использовать на площадке. Это профессионалы высокого уровня, которые знают за что играют. Они выступают за свою страну. Это не просто опция, а честь. Они делали первые баскетбольные шаги в Украине. Работать с ними легко. Большинство ребят в команде я знаю не один год. Разные две игры от Скапинцева? В предыдущей встрече он "прятался", и я в шутку сказал ему замолчать и не оправдываться, поскольку он нам нужен».