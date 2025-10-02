Рафаэль Колаволе возвращается в Украину и будет играть в Киев-Баскете.
Бывший игрок молодежных сборных оказался в заявке на сезон 2025/2026
9 минут назад
Рафаэль Колаволе
Экс-игрок молодежных сборных Украины Рафаэль Колаволе оказался в заявке Киев-Баскета на сезон 2025/2026. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.
До этого Рафаэль выступал за команду на турнире памяти Сергея Шемосюка в Ровно.
После начала полномасштабной войны Колаволе выехал в Польшу. В прошлом сезоне он играл за вторую команду польской Легии во второй лиге, где провёл 29 матчей, набирая в среднем 10,9 очка, 3,2 подбора и 4,2 передачи.
Летом в составе сборной Украины U-20 Колаволе набирал 5,1 очка, 0,9 подбора и 2,0 передачи.
Напомним, ранее Клевзунык продлил контракт с Киев-Баскетом.
