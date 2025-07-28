С Йокичем и ещё 4 игроками НБА. Сербия назвала состав на Евробаскет-2025
Бронзовые призёры Парижа-2024 собрали крепкий состав
около 16 часов назад
Фото: Getty Images
Сборная Сербии по баскетболу назвала состав на чемпионат Европы-2025, который пройдет с 27 августа по 3 сентября:
Алекса Аврамович, Филип Петрушев (оба Дубай), Богдан Богданович (Лос-Анджелес Клипперс), Деян Давидовац, Огнен Добрих (оба Црвена Звезда), Марко Гудурич (Милан), Никола Йокич (Денвер Наггетс), Никола Йович (Майами Хит), Стефан Йович, Балша Копривица (Бахчешехир), Ваня Маринкович (Партизан), Василие Мицич (Хапоэль Тель-Авив), Никола Милутинов (Олимпиакос), Ален Смайлагич (Виртус), Никола Топич (Оклахома-Сити Тандер), Урош Трифунович (Тофаш), Тристан Вукчевич (Вашингтон Визардс).
Напомним, что Артем Пустовой продолжит карьеру в чемпионате Испании.