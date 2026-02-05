Сан-Антонио обыграл Оклахому, Бостон разгромил Хьюстон
Кливленд разгромил Клипперс, Денвер уступил Нью-Йорку
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк — Денвер — 134:127 OT (28:30, 27:23, 33:29, 20:26, 11:11, 15:8)
Нью-Йорк: Брансон 42 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь, Таунс 24 + 12 подборов, Ануноби 20 + 8 подборов, Кларксон 11, Бріджес 5 – старт; Шемет 16, Робінсон 10 + 8 подборов, Діавара 5, Колек 1, Хукпорті 0, Маккалар 0.
Денвер: Дж. Мюррей 39 + 6 передач, Йокич 30 + 14 подборов + 10 передач, Вотсон 10, К. Браун 6 + 7 подборов + 6 передач, Джонс 0 – старт; Хардуей 19, Стротер 11, Б. Браун 10, Валанчюнас 2.
Торонто — Миннесота — 126:128 (35:32, 37:27, 32:35, 22:34)
Торонто: Інгрем 25, Квіклі 23 + 8 передач, Барнс 22 + 10 подборов + 8 передач, Мюррей-Бойлс 13, Барретт 13 – старт; Мамукелашвілі 14, Шед 7, Дік 6, Волтер 3.
Миннесота: Едвардс 30 + 8 подборов, Макдениелс 19, Рендл 17, Дивинченцо 15, Гобер 10 + 12 подборов – старт; Хайленд 20 + 7 подборов, Рид 17 + 8 подборов, Кларк 0, Инглс 0, Джузенг 0.
Милуоки — Новый Орлеан — 141:137 OT (30:34, 33:36, 36:34, 29:24, 13:9)
Милуоки: Роллинз 27, Грин 20, Тернер 16 + 9 подборов, Коффи 16, Кузма 7 + 9 передач – старт; Портер 18 + 9 передач + 5 перехватов, Ненс 16, Трент 13, Симс 8, Джексон 0.
Новый Орлеан: Мерфи 44 + 6 передач, Бэй 22, Вильямсон 20 + 8 передач, Джонс 7, Квин 6 + 7 передач – старт; Фирс 13, Альварадо 9, Мисси 7 + 7 подборов, Маткович 7, Пиви 2.
Хьюстон — Бостон — 93:114 (17:18, 25:31, 21:36, 30:29)
Хьюстон: Дюрант 15, Смит 13, Шенгюн 13 + 9 подборов, Томпсон 11, Исон 10 – старт; А. Холидей 9, Шеппард 9, Капела 4, Грин 3, Кроуфорд 2, Дэвисон 2, Окоги 2, Тейт 0.
Бостон: Уайт 28 + 8 передач, Гарза 19, Шайерман 15 + 10 подборов, Харпер 11 + 9 подборов, Кета 10 + 19 подборов + 5 блок-шотов – старт; Притчард 27 + 7 передач, Волш 2, Гонсалес 2, Майнотт 0, Тиллман 0, Шульга 0.
Сан-Антонио — Оклахома — 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21)
Сан-Антонио: Вембаньяма 22 + 14 подборов, Фокс 15 + 10 передач, Касл 14, Шемпени 8, Васелл 5 – старт; К. Джонсон 25, Брайн 11, Барнс 9 + 7 подборов, Корнет 4 + 15 подборов, Маклафлин 3.
Оклахома: К. Вильямс 25 + 9 подборов, Джейлин Вильямс 24 + 12 подборов, Виггинс 20 + 6 передач + 5 перехватов, Уоллес 13, Джо 2 – старт; Барнхайзер 14, Янгблад 5, Карлсон 3 + 7 подборов.
Сакраменто — Мемфис — 125:129 (31:28, 26:30, 34:31, 34:40)
Сакраменто: Сабонис 24 + 15 подборов, Дерозан 20, Уэстбрук 13, Лавин 11, Хантер 9 – старт; Клиффорд 14, Монк 13, Картер 10, Рейно 6, Кардуэлл 5 + 11 подборов.
Мемфис: Джером 28 + 7 передач, Веллс 18, Джексон 16 + 7 подборов, Алдама 12, Коуард 5 + 7 подборов + 6 передач – старт; Спенсер 20, Колдуэлл-Поуп 15, Проспер 8, Смолл 5, Мейшек 2.
Клипперс — Кливленд — 91:124 (18:36, 24:26, 26:32, 23:30)
Клипперс: Леонард 25 + 7 подборов, Коллинз 19 + 7 подборов, Б. Лопес 5, Сандерс 4, Данн 2 + 6 передач – старт; Браун 10, Нидерхьойзер 10 + 8 подборов, Д. Джонс 7, Миллер 5, Богданович 2, Кристи 2, Батюм 0, Вашингтон 0.
Кливленд: Митчелл 29 + 9 передач, Тайсон 17, Меррилл 11, Аллен 10 + 11 подборов, Уэйд 5 – старт; Шредер 11 + 6 передач, Нэнс 8, Брайант 8 + 8 подборов, Портер 7, Эллис 6, Проктор 6, Томлин 4, Эноруна 2.