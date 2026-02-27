Сан-Антонио победил Бруклин, Лейкерс проиграли Финиксу, поражение Юты
Миннесота обыграла Клипперс, Даллас уступил Сакраменто
2 дня назад
Даллас: Дончич (22), Ірвінг (13), Вуд (10), Блок (10), Пауелл (9) – старт; Грін (14), Харді (8), Вайт-Пауелл (2), МакГі (0), Бертанс (14).
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер (31 + 10 підбирань), Дорт (16), Холмгрен (24), Гідді (18 + 7 передач), Базлі (12) – старт; Джаннінг (6), Ендрюс (3), Паккоу (2), Манн (19), Ромаріо (3).
Юта — Лос-Анджелес Кліпперс — 105:113
Юта: Кларксон (28), Марканен (22 + 12 підбирань), Конлі (13 + 8 передач), ДіВіченцо (10), Обадія (8) – старт; Сіммондс (5), Тейлор-Грін (4), Коллінгсворт (10), Ванкувер (2), Джонсон (3).
Лос-Анджелес Кліпперс: Ліонард (29), Джордж (24 + 9 передач), Ібака (14), Бейтс-Діоп (12), Зубач (10 + 14 підбирань) – старт; Батлер (3), Терранс-Манн (6), Престон (7), Бета (6), Пауелл (2).data-end="2792">Сакраменто — 121:130
Даллас: Маршалл (36 + 10 подборов), Миддлтон (17), Мартин (10), Бэгли (10 + 9 подборов), Кристи (8) – старт; Пауэлл (2), Сиссе (2), Томпсон (8), Джонс (1), Вильямс (16), Джонсон (11).
Сакраменто: Ачиува (29 + 12 подборов), Рейно (22), Картер (15 + 4 перехвата), Клиффорд (13 + 8 подборов + 7 передач), Дерозан (7) – старт; Юбенкс (11), Монк (8), Плауден (19), Болдуин (1), Хейз (5).
Финикс — Лейкерс — 113:110
Финикс: Гиллеспи (21), О’Нил (13), Данн (10), Грин (9), Вильямс (4 + 10 подборов) – старт; Игударо (8), Флеминг (8), Аллен (28), Коффи (6), Буея (6).
Лейкерс: Дончич (41 + 8 подборов + 8 передач), Джеймс (15), Ривз (14), Смарт (13), Эйтон (2) – старт; Клебер (0), Вандербильт (0), Ларевиа (11), Хейз (6 + 8 подборов), Кеннард (8).
Юта — Новый Орлеан — 118:129
Юта: Бейли (23), Филиповски (13), Коллиер (11 + 7 передач), Вильямс (6), Кончар (4 + 5 перехватов) – старт; Лав (6 + 8 подборов), Гинсон (2), Сенсабо (20), Чибве (8), Михайлюк (14), Харклесс (11 + 4 перехвата).
Новый Орлеан: Бей (42 + 7 передач), Вильямсон (20 + 4 перехвата), Мюррей (17 + 9 передач + 4 перехвата – 6 потерь), Джонс (8), Джордан (4 + 7 подборов) – старт; Маткович (8 + 4 блок-шота), Квин (7 + 7 подборов), Пул (3), Макгауэнс (8), Фирс (12).
Клипперс — Миннесота — 88:94
Клипперс: Д. Джонс (18), Матурин (14 + 6 потерь), Данн (11 + 7 передач), Б. Лопес (8), Батюм (0) – старт; Миллер (10), Нидеройзер (10), Сэндерс (9), Богданович (8), Кристи (0).
Миннесота: Эдвардс (31), Дивинченцо (18), Макдэниелс (12 + 7 подборов), Рэндл (4 + 6 передач), Гобер (3 + 13 подборов) – старт; Досунму (12), Рид (11 + 7 подборов), Хайленд (3), Конли (0), Шэннон (0).