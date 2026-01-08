Сан-Антонио разгромил Лейкерс, Оклахома в овертайме одолела Юту, Денвер обыграл Бостон
Голден Стейт были сильнее Милуоки, Хьюстон проиграл Портленду
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Денвер – 110:114 (35:31, 23:27, 24:21, 28:35)
Бостон: Браун 33 + 7 подборов + 7 потерь, Притчард 17, Уайт 17, Хаузер 6, Кета 6 + 20 подборов – старт ; Саймонс 15, Гарза 11, Гонсалес 3, Шайерман 1, Волш 1.
Денвер: Уотсон 30, Дж. Мюррей 22 + 8 подборов + 17 передач, Холмс 6, К. Браун 5, Джонс 2 – старт ; Хардвей 14, Гордон 12, Ннаджи 12, Пикетт 7, Б. Браун 4.
Детройт – Чикаго – 108:93 (30:24, 22:26, 24:27, 32:16)
Детройт: Стюарт 31, Д. Робинсон 12, Томпсон 11 + 8 подборов, Рид 9 + 6 передач, Айви 8 – старт ; Грин 11, Холланд 11, Ланир 8, Леверт 5, Дженкинс 2 + 15 передач, Сассер 0, Смит 0.
Чикаго: Бузелис 20 + 4 блок-шота, Вучевич 20 + 16 подборов, Хертер 8, Джонс 6 + 7 подборов + 12 передач, Окоро 2 – старт ; Досунму 24, Уильямс 6, Филлипс 5, Олбрих 2, Картер 0, Терри 0.
Филадельфия – Вашингтон – 131:110 (37:30, 25:26, 30:24, 39:30)
Филадельфия: Эмбиид 28 + 7 подборов, Джордж 23, Макси 22 + 8 передач, Эджкомб 13 + 7 передач + 5 перехватов, Барлоу 11 – старт ; Граймс 16, Драммонд 11, Бона 2, Маккейн 2, Убре 2, Эдвардс 1, Уокер 0, Вотфорд 0.
Вашингтон: Джонсон 20, Кэррингтон 18 + 7 передач + 6 потерь, Кулибали 18, Сарр 15 + 7 подборов, Шемпени 6 – старт ; Бегли 9 + 9 подборов, Брэнем 8 + 8 передач, Гилл 8, Джонсон 6, Вукчевич 2.
Шарлотт – Торонто – 96:97 (22:25, 28:20, 22:21, 24:31)
Шарлотт: Болл 15 + 7 подборов + 7 передач, Бриджес 12, Книппел 11 + 8 подборов, Джеймс 8, Диабате 6 + 11 подборов – старт ; Секстон 22, Холл 8 + 7 подборов, Макнили 7, Салон 4, Грин 3.
Торонто: Барретт 28 + 7 подборов, Куикли 21, Барнс 17, Ингрэм 6, Мюррей-Бойлс 4 + 15 подборов – старт ; Мамукелашвили 10, Шед 4 + 6 передач, Уолтер 3, Беттл 2, Агбаджи 2, Дик 0.
Атланта – Новый Орлеан – 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34)
Атланта: Рисаше 25 + 8 подборов, Джонсон 19 + 8 подборов + 6 потерь, Александер-Уокер 17 + 6 передач, Дэниэлс 13 + 8 подборов + 8 передач, Гуэй 10 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь – старт ; Порзингис 13, Кеннард 13, Крэйчи 5, Ньюэлл 2, Уоллес 0.
Новый Орлеан: Уильямсон 22 + 8 подборов + 6 передач, Пул 21, Фирс 11, Квин 6 + 10 подборов, Маткович 2 – старт ; Макгауэнс 20, Пиви 11 + 6 передач, Мисси 5, Луни 2, Хоукинс 0.
Бруклин – Орландо – 103:104 OT (23:21, 20:27, 21:31, 29:14, 10:11)
Бруклин: Портер 34 + 5 потерь, Дэмин 18, Клауни 10, З. Уильямс 5, Шарп 5 + 7 подборов + 5 потерь – старт ; Томас 10, Клакстон 7, Вольф 6, Траоре 6, Пауэлл 2.
Орландо: Банкеро 30 + 14 подборов + 6 передач + 9 потерь, Картер 20, да Силва 14, Бэйн 9, Блэк 5 + 6 передач – старт ; Пенда 13 + 11 подборов, Битадзе 6 + 10 подборов, Ховард 4, Джонс 3, Айзек 0.
Нью-Йорк – Клиперс – 123:111 (27:31, 24:25, 39:31, 33:24)
Нью-Йорк: Брансон 26 + 7 передач, Ануноби 20, Таунс 20 + 11 подборов + 7 передач, Макбрайд 16, Бриджес 15 + 9 подборов– старт ; Кларксон 12, Ябуселе 8, Робинсон 4 + 9 подборов, Колек 2, Хукпорти 0, Диавара 0, Дадье 0.
Клипперс: Леонард 25, Харден 23 + 9 передач, Зубац 22 + 11 подборов, Коллинз 18 + 10 подборов, Данн 7 – старт ; Б. Лопес 6, Миллер 6, Батюм 3, Нидеройзер 1, Браун 0, Сэндерс 0, Кристи 0.
Мемфис – Финикс – 98:117 (23:30, 24:35, 21:26, 30:26)
Мемфис: Джарен Джексон 19, Спенсер 14, Джексон 11 + 5 потерь, Веллс 9 + 7 подборов, Лендейл 0 + 8 подборов – старт ; Смолл 14 + 7 передач + 5 потерь, Колдуэлл-Поуп 14, Проспер 8 + 7 подборов, Альдама 7, Колоко 2, Машак 0.
Финикс: Брукс 21 + 7 подборов, Букер 13 + 8 передач, О’Нил 12, Вильямс 12 + 12 подборов, Гиллеспи 10 + 8 подборов – старт ; Аллен 19, Гудвин 11 + 8 подборов + 6 передач, Флеминг 8, Игодаро 5, Ричардс 4, Данн 2, Ливерс 0, Малуач 0.
Оклахома – Юта – 129:125 OT (31:22, 27:31, 33:33, 23:28, 15:11)
Оклахома: Гилджес-Александер 46 + 6 передач, Холмгрен 23 + 12 подборов, Джейлен Вильямс 17 + 8 передач, Виггинс 7 + 7 подборов, Дорт 6 – старт ; Митчелл 16, Джо 5, Уоллес 4, Карлсон 3, К. Вильямс 2.
Юта: Маркканен 29 + 13 подборов, Джордж 25 + 7 подборов + 11 передач + 6 потерь, Нуркич 15 + 15 подборов, Сенсабо 13, Михайлюк 8 + 7 подборов + 6 передач – старт ; Клейтон 15, Колльер 6, Вильямс 5, Хендрикс 5, Филиповски 2, Бейли 2.
Сан-Антонио – Лейкерс – 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23)
Сан-Антонио: Касл 15, Фокс 14, Шемпени 11 + 9 подборов, Барнс 7 + 6 передач, Корнет 7 – старт ; К. Джонсон 27, Вембаньяма 16 + 14 подборов + 4 блок-шота, Сохан 6, Харпер 2, Браян 2, Бийомбо 0, Джонс-Гарсия 0, Вотерс 0.
Лейкерс: Дончич 38 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь, Ларевия 16 + 7 подборов, Эйтон 9, Вандербилт 4, Смарт 2 + 7 подборов – старт ; Хейс 10 + 7 подборов, Винсент 6, Смит 3, Кнехт 2, Клебер 1, Джеймс-младший 0, Тимми 0, Манньон 0.
Голден Стейт – Милуоки – 120:113 (31:31, 33:22, 34:29, 22:31)
Голден Стейт: Карри 31 + 7 передач, Батлер 21, Др. Грин 14 + 7 передач, Пост 11, Муди 9 – старт ; Мелтон 22, Хорфорд 8 + 10 подборов + 6 передач, Подземски 2, Сантос 2, Ричард 0.
Милуоки: Я. Адетокумбо 34 + 10 подборов, Роллинз 16 + 7 подборов, Портер 15 + 9 передач + 5 потерь, Тернер 13, Грин 11 – старт ; Кузма 13, Портис 6, Трент 5, Г. Харрис 0.
Портленд – Хьюстон – 103:102 (25:22, 32:25, 24:28, 22:27)
Портленд: Авдия 41 + 5 потерь, Шарп 20, Камара 14, Клинган 12 + 7 подборов, Сисокко 0 – старт ; Лав 10 + 7 подборов, Р. Вильямс 3, Ян Хансен 3, Рупер 0.
Хьюстон: Дюрант 37, Томпсон 24 + 12 подборов + 6 передач, Иссон 15 + 13 подборов, Адамс 7 + 11 подборов, Смит 6 – старт ; Шеппард 8, Финни-Смит 3, Капела 2, А. Холидей 0, Окоги 0.