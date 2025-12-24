Сан-Антонио разгромило Оклахому, Финикс разбил Лейкерс, Даллас вырвал победу у Денвера
Хьюстон уступил Клипперс, Чикаго обыграло Атланту
около 3 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Филадельфия — Бруклин — 106:114 (27:27, 30:36, 20:26, 29:25)
Филадельфия: Эмбиид 27, Джордж 19, Макси 13, Маккейн 10 + 9 подборов, Уокер 5 – старт; Драммонд 12 + 13 подборов, Гордон 12, Бона 4, Эдвардс 4, Брум 0, Лаури 0, Саллис 0.
Бруклин: Портер 28, Дэмин 20, Клэкстон 16 + 10 подборов, Клауни 13, Мэнн 4 – старт; Шарп 9 + 11 подборов + 6 передач, З. Уильямс 9, Мартин 7, Траоре 5, Вольф 3.
Шарлотт — Вашингтон — 126:109 (24:31, 38:34, 30:25, 34:19)
Шарлотт: Болл 23 + 9 передач, Миллер 20, Книппел 19, Диабате 12 + 18 подборов, Бриджес 10 + 9 подборов + 9 передач – старт; Джеймс 13, Секстон 12, Салон 11, Грин 3, Мэнн 3, Макнили 0, Коннотон 0.
Вашингтон: Миддлтон 16, Макколлум 14, Кулибали 14, Сарр 7 + 11 подборов + 4 блок-шота, Джордж 2 + 6 передач – старт; Бегли 15, Джонсон 12, Шемпени 10 + 9 подборов, Киспер 9, Керрингтон 6, Брэнем 2, Райли 2, Вукчевич 0, Джонсон 0, Хилл 0.
Атланта — Чикаго — 123:126 (36:30, 32:25, 37:37, 18:34)
Атланта: Джонсон 24 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь, Янг 22 + 15 передач, Александр-Уокер 21, Оконгву 10 + 7 подборов, Рисаше 10 + 7 подборов – старт; Крейчи 19, Ньюэлл 13 + 7 подборов, Уоллес 2, Кеннард 2.
Чикаго: Уайт 24 + 7 потерь, Вучевич 21 + 10 подборов, Гидди 19 + 11 подборов + 15 передач + 7 потерь, Бузелис 15, Окоро 8 – старт; Коллинз 10 + 7 подборов, Хертер 9 + 7 подборов, Джонс 9, Досунму 6, Смит 5, Уильямс 0.
Индиана — Милуоки — 94:111 (20:26, 24:33, 24:27, 26:25)
Индиана: Сиакам 15 + 9 подборов, Нембхард 14 + 6 передач, Матурин 13, Хафф 9 + 7 подборов, Томпсон 3 – старт; Макконнелл 16 + 6 передач, Мэтьюз 6, Ферфи 6, Уокер 4, Уайзмен 3, Джонс 3, Джексон 2, Брадли 0, Питер 0.
Милуоки: Портер 24, Кузма 15 + 7 подборов + 5 потерь, Портис 14 + 9 подборов, Тернер 10, Грин 4 – старт; Ролинз 23 + 7 подборов, Симс 6 + 7 подборов, Трент 5, Г. Харрис 5, Энтони 3, Джексон 2, Коффи 0, Нэнс 0.
Кливленд — Новый Орлеан — 141:118 (32:22, 37:38, 41:31, 31:27)
Кливленд: Митчелл 27, Меррилл 22 + 7 передач, Аллен 14 + 9 подборов, Уэйд 11, Гарленд 10 + 8 передач – старт; Тайсон 18, Брайант 15 + 7 подборов, Портер 12 + 8 подборов + 8 передач, Хантер 10, Томлин 2, Проктор 0.
Новый Орлеан: Квин 21 + 7 подборов, Мерфи 14, Фирс 11, Бэй 11, Макгоунс 8 + 7 подборов – старт; Уильямсон 26, Хоукинс 7, Мисси 7, Альварадо 6, Пиви 5, Маткович 2.
Майами — Торонто — 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30)
Майами: Пауэлл 17 + 6 передач, Виггинс 14, Адебайо 9 + 12 подборов, Вейр 5 + 9 подборов, Митчелл 3 – старт; Хакес 21, Смит 10, Якучионис 7, Фонтеккьо 5, Джонсон 0, Гарднер 0.
Торонто: Барнс 27 + 8 подборов, Куикли 18 + 7 передач, Мамукелашвили 14 + 7 передач, Ингрэм 12, Агбаджи 5 – старт; Бэттл 11, Мюррей-Бойлз 11 + 12 подборов, Шэд 8, Волтер 4,Дик 2.
Даллас — Денвер — 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27)
Даллас: Флегг 33 + 9 подборов + 9 передач, Дэвис 31 + 9 подборов, Маршалл 15, Нембхард 11 + 7 передач, Харди 10 – старт; Уильямс 9, Рассел 9, Калеб Мартин 9, Гэффорд 4.
Денвер: Дж. Мюррей 31 + 7 подборов + 14 передач, Йокич 29 + 7 подборов + 14 передач, К. Джонсон 8, Джонс 6, Уотсон 4 – старт; Хардвей 23, Б. Браун 13 + 7 подборов, Стротер 8, Валанчунас 8, Пикетт 0, Джонс 0.
Миннесота — Нью-Йорк — 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25)
Миннесота: Эдвардс 38, Рэндл 25, Дивинченцо 11 + 8 передач, Гобер 11 + 16 подборов, Конли 8 – старт; Хайленд 9, Рид 8 + 11 подборов, Кларк 5, Шеннон 0.
Нью-Йорк: Таунс 40 + 13 подборов + 5 потерь, Колек 20 + 11 подборов + 8 передач, Бриджес 15, Харт 12 + 15 подборов + 8 передач + 6 потерь, Робинсон 2 + 7 подборов – старт; Кларксон 10, Дьяварра 3, Хукпорти 2, Маккалар 0, Дадье 0, Эвбуомван 0.
Сан-Антонио — Оклахома — 130:110 (31:29, 27:31, 29:22, 43:28)
Сан-Антонио: Касл 24, Барнс 20, Васел 17, Корнет 8, Фокс 6 + 9 передач – старт; К. Джонсон 25, Вембаньяма 12, Шемпени 4 + 10 подборов, Харпер 4 + 10 передач + 5 перехватов, Уотерс 3, Бийомбо 2, Маклафлин 2, Брайан 2, Олиник 1.
Оклахома: Гилджес-Александер 33 + 8 передач, Джейлен Уильямс 17 + 8 передач, Дорт 15, Хартенштайн 8 + 12 подборов, Холмгрен 7 – старт; К. Уильямс 10, Джо 8, Уоллес 4, Виггинс 3, Янгблад 3, Карузо 2, Барнхайзер 0, Карлсон 0.
Финикс — Лейкерс — 132:108 (29:26, 38:31, 45:29, 20:22)
Финикс: Брукс 25, Букер 21 + 11 передач, Уильямс 18 + 9 подборов, Гиллеспи 16 + 8 передач, О’Нил 12 – старт; Буэй 14, Гудвин 8, Флеминг 7, Игодаро 5, Данн 4 + 7 подборов, Малуач 2, Хейс-Дэвис 0.
Лейкерс: Джеймс 23 + 6 передач, Смарт 14 + 6 передач, Смит 12, Эйтон 12 + 10 подборов, Ларевия 12 – старт; Ривз 17, Тьеро 6, Вандербилт 5, Кнехт 3, Хейс 2, Клебер 2, Джеймс-младший 0, Манньон 0.
Юта — Мемфис — 128:137 (31:37, 36:32, 34:40, 27:28)
Юта: Филиповски 25 + 13 подборов, Джордж 24, Бейли 17, Михайлюк 9, Лав 6 – старт; Хендрикс 21, Клейтон 10, Колльер 8 + 9 передач + 5 потерь, Сенсабо 4, Уильямс 4.
Мемфис: Альдама 37 + 7 передач, Джарен Джексон 21 + 7 подборов, Джексон 18 + 9 подборов, Веллс 12, Спенсер 11 + 13 передач – старт; Лендейл 17 + 8 подборов, Колдуэлл-Поуп 11, Проспер 8, Колоко 2, Машак 0, Смолл 0 + 7 передач.
Портленд — Орландо — 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21)
Портленд: Авдия 25 + 8 передач, Шарп 22, Мюррей 13, Камара 10, Клинган 8 + 14 подборов – старт; Лав 17, Сиссоко 5, Ян Хансен 4, Рупер 2, Рит 0.
Орландо: Бэйн 23, Блэк 22 + 7 подборов + 6 передач, Джонс 16 + 7 передач, Картер 14 + 7 подборов, Банкеро 12 – старт; Айзек 9, Пенда 8, Кейн 4, Ричардсон 2, Ховард 0.
Сакраменто — Детройт — 127:136 (24:37, 34:38, 39:40, 30:21)
Сакраменто: Дерозан 37 + 7 передач,Вестбрук 27 + 8 подборов, Ачіува 15 + 11 подборов, Рейно 8, Мюррей 2 – старт; Кліффорд 14, Шрьодер 10, Монк 9, Кардвелл 5 + 7 подборов, Елліс 0.
Детройт: Харріс 24, Каннінгем 23 + 7 подборов + 12 передач + 6 перехватов + 10 потерь, Дюрент 23 + 14 подборов, Томпсон 19 + 7 подборов, Д. Робінсон 9 – старт; Стюарт 16, Грін 9, Айві 8, Леверт 5.
Кліпперс — Х’юстон — 128:108 (29:35, 34:23, 35:24, 30:26)
Кліпперс: Леонард 41 + 8 подборов, Харден 29 + 6 передач, Коллінз 13, Данн 11, Б. Лопес 5 – старт; Сендерс 13, Батюм 6, Міллер 4, Богданович 3, Нідерхойзер 3, Браун 0, Крісті 0.
Х’юстон: Дюрент 22, Томпсон 19 + 9 подборов, Шенгюн 19 + 11 подборов + 6 передач, Сміт 16, Окоги 0 – старт; Шеппард 8, Тейт 7, Ісон 7, А. Холідей 3, Грін 3, Капела 2, Адамс 2, Девісон 0.
