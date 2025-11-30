Сборная Украины сыграет с Данией в отборе на ЧМ-2027
Украина попробует закрепиться на первой позиции
около 20 часов назад
30 ноября сборная Украины сыграет матч второго круга отбора на чемпионат мира-2027.
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.
Украина после победы над Грузией (92:79) возглавила группу вместе с Испанией.
Из четырех лучших команд группы в следующий этап выйдут три лучшие.
На втором этапе группы А и В объединятся с сохранением очков, и они сыграют с августа 2026 по март 2027 года. На ЧМ-2027 выйдут по три лучшие сборные из каждой группы второго раунда.