Олег Гончар

На чемпионате Европы U-16 в Дивизионе B, который проходит в Скопье (Северная Македония), кадетская мужская сборная Украины потерпела поражение от Хорватии со счетом 69:79.

Матч имел решающее значение для выхода с первого места в группе С, но Хорватия, не потерпевшая ни одного поражения, оказалась сильнее. Украинцы начали игру активно, лидируя в первой четверти, а во второй благодаря рывку достигли преимущества в +10. Однако после тайм-аута хорваты перехватили инициативу, уйдя на перерыв со своим преимуществом в четыре очка.

Во второй половине игры Украина не смогла вернуть контроль. Хорватия увеличила отрыв до десяти очков в третьей четверти и до пятнадцати в четвертой.

Самым результативным в составе Украины стал Дмитрий Даценко — 19 очков, 5 подборов, 4 перехвата, Евгений Татунчак добавил — 14 очков и 9 подборов.

С тремя победами в пяти матчах Украина занимает второе место в группе. Ее выход в плей-офф зависит от результата матча между Данией и Нидерландами — победа Дании обеспечит украинцам путевку на следующий этап.

Чемпионат Европы U-16. Мужчины, группа С

Украина — Хорватия — 69:79 (16:15, 15:20, 17:21, 21:23)

Украина: Петрик 5, Дзёрдяй 2, Даценко 19 + 5 подборов + 4 перехвата, Татунчак 14 + 9 подборов, Ганицкий 6 + 10 подборов – старт; Шерстюк 13, Покойовой 6, Свиридов 4 + 5 подборов.