Шульга стал MVP матча G-Лиги: 22 очка и первая победа Мейн Селтикс
Украинский разыгрывающий блеснул в матче против Лонг-Айленд Нетс
около 6 часов назад
Украинский разыгрывающий Максим Шульга признан лучшим игроком в победном матче Мейн Селтикс против Лонг-Айленд Нетс (116:92) в G-Лиге.
23-летний украинец, который блеснул в первой домашней игре сезона. Шульга набрал 22 очка, 5 подборов, 5 передач, 4 перехвата при +23 рейтинге эффективности.
Лидерство Шульги в атаке помогло команде снять ноль после трех поражений на выезде.
Напомним, ранее Шульга дебютировал за фарм-клуб Бостона.