Тренер Бостона заявил, что украинец обладает «лучшим качеством для игрока»
Рейнольдс удивлён размеренностью Шульги
35 минут назад
Фото: Twitter
Тренер Бостона Метт Рейнольдс высказался о украинском атакующем защитнике Максиме Шульге. Наставника цитирует basket.com.ua:
Знаете, он никогда не паникует, никогда не играет слишком поспешно или слишком медленно, он просто приводит нас в действие. Давление на мяч по площадке, не проявляя при этом большого количества эмоций, это, наверное, лучшее качество для игрока. Вы просто можете перейти к следующему розыгрышу, независимо от результатов предыдущего.
Напомним, что в последнем матче в Летней лиге за Селтикс Шульга отдал 8 передач в третьем матче за Бостон.