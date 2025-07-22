«Даже за миллиард не выходи». Отец Фьюри предостерег Джошуа от боя с Джейком Полом
Отец Цыганского короля предупредил британца не рисковать репутацией
7 минут назад
Отец легендарного чемпиона Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Джон Фьюри обратился к Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) после того, как в СМИ появилась информация о возможном бое между британцем и звездой YouTube Джейком Полом.
В комментарии iFL TV Джон заявил:
Энтони, послушай меня: не связывайся с Джейком Полом, друг. Не делай этого. Даже за миллиард долларов. Если все же выйдешь на ринг – добей его до конца и удачи.
Джошуа vs Джейк Пол. Фьюри уже выбрал победителя и готов сделать ставку.