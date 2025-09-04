Олег Гончар

В среду, 3 сентября, на 92-м году жизни умер выдающийся итальянский модельер и владелец баскетбольного клуба Милан Джорджо Армани, сообщает La Repubblica.

По информации издания, Армани ушел из жизни в окружении близких, находясь дома после периода восстановления от болезни. В последнее время он не появлялся на публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем, в частности пропустил показы во время Недели моды в Милане в июне 2025 года.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца, Италия. Свою карьеру начал в универмаге, сначала работая продавцом, а затем оформителем витрин. В 1974 году он представил свою первую коллекцию, которая принесла ему мировую славу. Армани также известен как художник по костюмам для таких культовых фильмов, как «Американский жиголо» с Ричардом Гиром и «Матрица».

В 2008 году Армани стал единственным владельцем баскетбольного клуба Милан (Олимпия). Под его руководством команда завоевала 6 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 5 Суперкубков страны.

Похоронят легенду 6–7 сентября в Милане. Похороны закрыты для СМИ, как того желал Армани.