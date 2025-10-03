В Украине стартует баскетбольная Суперлига 2025/26
Десять команд будут соревноваться за титул
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
3 октября в Украине стартует новый сезон баскетбольной Суперлиги 2025/2026 гг.
В дебютной игре, которая пройдет в Черкассах, встретятся Харьковские Соколы и Запорожье. Начало матча — в 15:00.
Затем в 18:00 начнется матч Черкасских Макак против Днепра.
В этом сезоне в Суперлигу заявлены десять команд:
- Черкасские Макаки
- Днепр
- Говерла
- БК Запорожье
- Рівне
- Харьковские Соколы
- Нико-Баскет Николаев
- Старый Луцк
- Киев-Баскет
- Кривбасс