Олег Гончар

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт резко раскритиковал топовых спортсменов, которые игнорируют вызовы в национальную сборную. В разговоре с LB.UA он упомянул Олега Плотницкого, Святослава Михайлюка и Алексея Леня.

«Не понимаю ни сердцем, ни разумом. Смотрю, как сборная Турции по баскетболу выступает полным составом, спортсмены приезжают из США. Именно так и должно быть. Когда вызывают в сборную, ты должен приехать и поддержать ребят и девчонок, которые защищают Украину на фронте. Показать, что вы с Украиной. Стоит отблагодарить страну хотя бы таким образом». Вадим Гутцайт

Гутцайт особенно расстроился из-за баскетболистов и предложил спросить у них о причинах.

Напомним, ранее Михайлюк обвинил Багатскиса в оскорблениях, манипуляциях и не хочет с ним работать.