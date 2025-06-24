Впервые в истории все действующие MVP финалов НБА, НХЛ и МЛБ являются канадцами.
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около 1 часа назад
Шей Гилджес-Александер / Фото - NBA
Впервые в истории все действующие MVP финалов НБА, НХЛ и MLB являются представителями Канады.
В финале НБА Шей Гилджес-Александер помог Оклахоме обыграть Бостон – 4-3. Канадец стал MVP финальной серии, впервые в карьере завоевал эту награду.
В финальной серии Кубка Стэнли Флорида победила Эдмонтон – 5-1 в серии. Сэм Беннетт стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. 28-летний канадец провёл 23 матча в плей-офф и набрал 22 (15+7) очка.
Фредди Фриман получил награду MVP в World Series в 2024 году после того, как помог Лос-Анджелес Доджерс обыграть Нью-Йорк Янкис.
Напомним, в НБА достигли исторического рекорда – семь сезонов и семь новых чемпионов.