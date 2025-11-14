Олег Гончар

Сайт НБА опубликовал свежий Kia MVP Ladder, где Никола Йокич возглавил список претендентов на награду самого ценного игрока сезона 2025/26.

Сербский центровой Наггетс продолжает впечатлять: за восьмидневный период он записал на свой счет 55 очков в матче, трипл-дабл 33-15-16 и 26 пунктов без штрафных. Йокич лидирует в лиге по подборкам и ассистам, реализует 67% бросков и набирает в среднем трипл-дабл.

Денвер на серии из пяти побед, что подняло команду в борьбе за Запад.

Второй — Шей Гилджес-Александер из Оклахомы, чей Тандер держит лучший рекорд конференции. Третий — Яннис Адетокумбо из Милуоки, который ведет Бакс по очкам, подборкам и ассистам.